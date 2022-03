La Nintendo Switch reçoit la mise à jour 14.0.0 permettant la création de dossiers et améliorant le Bluetooth - Tous les détails

La Nintendo Switch reçoit ce jour une nouvelle mise à jour qui la fait passer en version 14.0.0 . Au programme : deux nouveautés que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.

Les Groupes :

La première nouveauté était demandée depuis longtemps. Il s'agit de la possibilité de réorganiser et de réunir ses jeux dans des dossiers de façon à pouvoir les retrouver plus facilement. Sur Nintendo Switch, ces dossiers s'appellent des groupes. Vous y avez accès dès que vous avez plus de douze jeux enregistrés sur votre console. Le principe est un peu le même que les dossiers de la 3DS ou de la Wii U que vous pouvez nommer à votre guise sauf qu'une fois créés, ils n'apparaissent pas sur le menu de votre console mais dans la section "Tous les logiciels" et il faut alors appuyer sur L pour les faire apparaître...

Audio Bluetooth amélioré :

La deuxième nouveauté concerne l'audio Bluetooth. Vous pouvez désormais contrôler le volume des appareils audio Bluetooth en utilisant votre Nintendo Switch ou les boutons de volume de votre appareil audio Bluetooth. Par ailleurs, le son maximum a été augmenté sur certains appareils Bluetooth.

Retrouvez ci-dessous les notes officielles de mise à jour ainsi que la marche à suivre pour créer des dossiers sur Nintendo Switch. En prime, retrouvez notre vidéo réalisée pour l'occasion. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Ver. 14.0.0 (Sortie le 21 mars 2022) La fonctionnalité "Groupes" a été ajoutée au menu Tous les logiciels. Vous pouvez maintenant créer des groupes de logiciels pour vous aider à organiser vos titres de logiciels.

Créer des groupes pour différents genres de jeux, développeurs ou tout ce que vous souhaitez organiser peut faciliter la recherche de l'application que vous souhaitez. Jusqu'à 100 groupes peuvent être créés avec un maximum de 200 titres par groupe.

Le bouton permettant de passer à l'écran "Tous les logiciels" s'affiche uniquement lorsqu'il y a 13 icônes de titre de logiciel ou plus sur le système. Le comportement du volume audio Bluetooth® a été modifié. Vous pouvez désormais régler le volume des appareils audio Bluetooth à l'aide de la console Nintendo Switch™ ou des boutons de contrôle du volume sur l'appareil audio Bluetooth. Le périphérique audio Bluetooth doit prendre en charge les profils AVRCP pour que ces modifications fonctionnent.

Le volume affiché sur la console reflétera le volume audio Bluetooth lors de l'utilisation des boutons de commande de l'appareil.

Le volume maximal de sortie de certains appareils audio Bluetooth a été augmenté. Lors de la première connexion d'un appareil, le volume sera réduit pour éviter un volume soudain.



Voici comment il faut procéder pour créer des groupes / dossiers sur Nintendo Switch :

Notes importantes : Le menu et les groupes Tous les logiciels ne sont disponibles que lorsque plus de 12 titres de logiciels sont enregistrés sur la console Nintendo Switch.

Jusqu'à 100 groupes peuvent être créés avec un maximum de 200 titres par groupe.

Le même titre de logiciel peut être ajouté à plusieurs groupes. Ce qu'il faut faire Assurez-vous que votre console Nintendo Switch a été mise à jour vers la version 14.0.0 ou ultérieure. Dans le menu HOME de la Nintendo Switch, faites défiler tout le chemin vers la droite et sélectionnez Tous les logiciels . Appuyez sur le bouton L pour afficher votre logiciel par groupes. La première fois que vous créez un groupe, vous obtenez une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez sélectionner Créer un nouveau groupe . Une fois le premier groupe créé, cliquez sur le bouton + pour créer un nouveau groupe. Cochez tous les titres de logiciels que vous souhaitez ajouter au nouveau groupe, puis appuyez sur Suivant . Réorganisez les titres de logiciels comme vous le souhaitez, puis appuyez sur Suivant Le nouveau groupe sera ajouté à la liste des groupes

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube