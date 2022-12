La Nintendo Switch reçoit une mise à jour sans redémarrage

La Nintendo Switch a semble-t-il reçu une mise à jour cette nuit. Toutefois, ne vous précipitez pas dans les paramètres de votre console car il s'agit d'une mise à jour sans redémarrage. En fait, il s'agit d'une simple mise à jour de la dernière mise à jour 15.0.1 (voir détails ici). Apparemment, cela arrive quelques fois... C'est le datamineur OatmealDome qui l'affirme en expliquant que la liste des mots interdits par la console a été modifiée avec quelques ajouts et changements pour éviter des blocages. Si d'autres détails nous parviennent, cette news sera modifiée en conséquence. En attendant, réjouissez-vous : vous n'avez rien à faire.

[Nintendo Switch Firmware Update]



A rebootless update for 15.0.1 was released.



The sole changes are to the bad words lists. Various terms were added. It also appears the lists were shuffled a bit to prevent inoffensive text from being accidentally blocked in some languages.