Dossiers et personnalisation : un joueur repense totalement le menu de la Nintendo Switch

La Nintendo Switch a désormais quatre ans. Elle a reçu un nombre incalculable de mise à jour mais jusqu'à présent aucune n'a réellement touché au menu de la console. Il faut dire qu'il a été plutôt bien pensé et qu'il est très fonctionnel. Pour autant, dès que l'on commence à avoir beaucoup de jeux, il devient difficile de s'y retrouver surtout lorsqu'on recherche un jeu plus ancien. De nombreux joueurs réclament pour cela des dossiers pour classer ses jeux mais aussi des thèmes et diverses options de personnalisation. En attendant d'être entendu, un joueur, membre du forum Reddit, a pris les choses en main en repensant le menu.

Alors pour le moment, il n'a pas intégré toutes les demandes des joueurs mais le résultat est plutôt pas mal. Mais comme toujours, nous vous en laissons juge en découvrant la vidéo ci-dessous.

Source : Reddit