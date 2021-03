La Nintendo Switch a quatre ans - De grands jeux et un nouveau modèle en ligne de mire

Il y a quatre ans, les fans de Nintendo étaient en transe, prêts à vivre une nouvelle aventure avec la Nintendo Switch, une console hybride très originale, parfaite synthèse de toutes les consoles Nintendo sorties jusqu'alors. A l'époque, cependant, beaucoup (dont certains à la rédaction) étaient anxieux après les mésaventures de la Wii U, la console Nintendo précédente, qui malgré des qualités certaines et des exclusivités solides n'avaient pas réussi à capitaliser sur le succès de la Wii en récupérant ses joueurs.

La Nintendo Switch fête ses quatre ans avec succès

Il est vrai que dés le départ, la Wii U avait accumulé les déconvenues : GamePad pris pour la console (tiens, tiens...) line-up décevant, OS lourd, services en ligne et menu non fonctionnels les premiers mois, packs mal pensés et trop cher, etc. La Wii U n'était manifestement pas née sous une bonne étoile.

Rétrospectivement, on se rend d'ailleurs compte que Nintendo a compris assez vite que la Wii U ne serait jamais un gros succès car son concept était trop réducteur et la console mal pensée et mal exécutée ainsi bien dans le fond que dans la forme. Ce n'est sans doute pas un hasard si très tôt (en mars 2015 ) Nintendo a officialisé l'existence de la Switch (alors baptisée NX) comme pour tourner la page le plus vite possible.

La Wii U apparait d'ailleurs aujourd'hui comme le brouillon de la Nintendo Switch puisque tout ce que la Wii U a raté, la Switch l'a corrigé (ou presque.) Contrairement à la Wii U, la Switch fait (en apparence) table rase du passé et supprime les références à la Wii. De plus, la console a un concept simple : c'est une console hybride qui est à la fois une console portable et une console de salon. Un concept d'autant plus pertinent que Nintendo réunit grâce à elle deux marchés distinctes qui jusqu'à présent justifiaient deux consoles différentes ce qui éparpillaient els ressources mais aussi les joueurs. la première concurrente de la Wii U s'était d'ailleurs la 3DS. Avec la Switch, plus de 3DS. La console vise tous les joueurs et donc tous les publics (avec un modèle entrée de gamme.)

De plus, la console se suffit a elle-même. Non seulement elle a son propre écran (donc pas besoin de télé) mais elle intègre de base deux manettes qui peuvent se transformer en une seule. Donc on peut jouer seul ou à deux sans télé n'importe ou ! Imparable. Alors que beaucoup de joueurs avaient été déçus de ne pas pouvoir se déplacer pour jouer (ne serait-ce qu'à l'intérieur de sa maison) avec le GamePad de la Wii U, la Switch est beaucoup plus souple d'utilisation s'adaptant à de très nombreuses situations. La Nintendo Switch est aussi une console pleine de surprise et se révèle extrêmement polyvalente. Un cercle en caoutchouc ou quelques bouts de carton, et la console se transforme allant même jusqu'à proposer une expérience de lunettes VR !

Les joueurs ne vont pas s'y tromper. Alors que la Wii U restera comme un échec cuisant pour Nintendo, la Switch a immédiatement rencontré son public. Ce qui est amusant, c'est qu'en y regardant de plus près, Nintendo a réussi avec la Switch a reprendre une bonne partie de la stratégie de la Wii sans qu'on s'en aperçoive ! En effet, comme la Wii, la Switch est sortie un peu plus de quatre ans seulement après la console précédente avec un nom et un concept différent et une puissance à peine plus haute. Comme la Wii, la Switch a récupéré le Zelda de la console précédente pour en faire son hit de lancement. Et si la Wii avait son Wii Sports qui faisait corps avec ses Wiimotes, la Switch avait son 1,2 Switch pour ses Joy-Con. Heureusement, Nintendo va veiller à éviter que la Nintendo Switch se retrouve dans la même voie de garage de la Wii en ne focalisant pas la communication de la console sur les Joy-Con et sur la détection de mouvement. La bonne idée de Nintendo s'est aussi de s'être associé avec Nvidia même si on aurait apprécié qu'un effort soit fait sur la puissance de la console qui dès sa sortie était déjà bien en dessous de celle de ses concurrentes alors en place depuis des années.

Pour autant, cela ne va pas empêcher la console de se confectionner en quelques mois un super catalogue rempli évidemment de jeux Nintendo mais pas seulement. Aujourd'hui, si on retrouve sur Switch, bien évidemment les déclinaisons des grosses licences Nintendo, Mario et Zelda en tête sans même parler des exclusivités Wii U publiées telles quelles ou transformées en vraies-fausses suites ou en éditions Deluxe, la console accueille aussi un nombre conséquent de jeux tiers et notamment de jeux indépendants. Il y a même des exclusivités tiers adaptées comme Mario + The Lapins Crétins par exemple.

Plus le temps passe, plus la Nintendo Switch s'apparente à une console définitive sur laquelle on trouve de très nombreux jeux récents ou anciens à même de satisfaire les goûts de tous les joueurs, et toujours jouables sur la télé ou en mode portable. L'eShop de la Nintendo Switch est d'ailleurs devenu une plateforme à part entière qui accueille chaque semaine une quarantaine de nouveaux titres ! Qu'il semble loin le temps ou les joueurs de la Wii U se plaignait du peu de sortie sur leur console. Et c'est loin d'être terminé surtout si la Nintendo Switch devient une plateforme perpétuelle qui permettrait aux joueurs de garder leurs jeux d'une génération à l'autre sans être obligé à chaque fois de les racheter.

Quatre ans après sa sortie, la console est un succès indiscutable : 79.87 millions de consoles distribuées dans le monde et près de 532.34 millions de jeux . De plus, la console est toujours dans une dynamique très positive. De nombreux jeux sont attendus cette année (ou sont sortis) comme Bravely Default II, Mario Golf : Super Rush, No More Heroes 3, Pokémon Diamant Etincelant et Perle Etincelante, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2. On sait aussi que de "gros" jeux sont actuellement en développement pour la console : Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et Zelda Breath of The Wild 2 ! Zelda devrait en outre fêter son anniversaire avec, on l'espère des surprises et (on croise les doigts) la sortie, justement, de la suite de Breath of The Wild.

Mais ce n'est pas tout. Après la déclinaison de la console en version "Lite" sensée reprendre le créneau laissé vacant par la 3DS et être un modèle "entrée de gamme", des rumeurs annoncent aussi pour cette année, un nouveau modèle de console plus puissant; un modèle "Pro", "New" ou "Super" (selon les appellations) qui pourrait encore élargir le public de la console et proposer de nouvelles expériences. Peut-être un écran plus large, plus beau et de nouveaux Joy-Con... Malgré son succès, la console a encore une belle marge de progression. Il lui manque des applications multimédias, un navigateur web et des options comme les thèmes ou les dossiers

Alors que nous réserve Nintendo pour cette quatrième année ? On a hâte de le découvrir (et on l'espère, avec vous !) En attendant, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos souhaits pour la console en commentaires.

