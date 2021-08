GPD dévoile une nouvelle console portable modulable de style Nintendo Switch sous Android + toutes les infos

Alors que la Nintendo Switch continue d'avoir un succès insolent et qu'un nouveau modèle OLED se profile à l'horizon, la "concurrence" s'organise. Cela aura mis un peu de temps (même s'il y a déjà eu plusieurs systèmes hybrides par le passé) mais il semblerait que les choses s'accélèrent ces derniers temps. Ainsi Valve a présenté son Steam Deck, un PC portable hybride très prometteur qui pourra compter sur la puissance de Steam et on découvre aujourd'hui un nouveau système développé par la société chinoise GPD cette fois-ci basée sur Androïd. Ce n'est pas la première fois que la société chinoise se lance sur le marché "des consoles android" mais avec son GPD-XP, elle espère séduire les nombreux joueurs de MOBA et de FPS sur mobile, en leur offrant un appareil dédié et un confort de jeu inégalé.

Dans les faits, le GPD-XP propose un large écran tactile de 6,81 pouces encadré par une manette gauche incluant stick, boutons et gâchette et d'une manette droite "modulable". spécialement pensée pour les joueurs sur mobiles. En effet, en fonction des jeux, une seconde manette avec un stick et quatre boutons peut être fixée façon Nintendo Switch ou alors, à la place, on peut opter pour un panneau de quatre boutons adapté aux jeux de type MOBA. Il est aussi possible de ne mettre aucune manette notamment pour les jeux utilisant le tactile. L'appareil ne dispose à priori pas de micro mais d'une caméra perforée sur son coin gauche. Le GPD-XP tourne sous Android et son processeur ARM est le MediaTek Helio G95 avec 6 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS 2.1 (extensible avec une carte microSD. Notez que l'appareil prend en charge la 4G mais uniquement pour l'accès à Internet,. A priori, il sera impossible de s'en servir comme d'un téléphone pour appeler ou même recevoir des SMS (ou alors en utilisant des applications...) GBD annonce une autonomie de 12 heures grâce à la batterie intégrée de 7000 mAh.

LE GPD-XP devrait sortir prochainement mais on ne connait pas encore son prix. Pour le moment, les images publiées montrent la version chinoise de l'appareil. La version occidentale devrait être quasiment identique et livrée avec Android 11 et son lot d'application Google. Pour voir à quoi cela ressemble retrouvez ci-dessous un unboxing du GPD-XP, quelques images et des vidéos de gameplay. Jusqu'à présent ce type d'appareil a eu du mal à s'imposer sur le marché pour la simple et bonne raison que les joueurs sur smartphone dispose déjà, forcément, d'un appareil de jeu qui en outre est très pratique puisqu'il leur permet de téléphoner, communiquer, regarder des vidéos, etc... En même temps, il est vrai qu'Android a une bibliothèque de jeux assez hallucinante sans même parler des émulateurs permettant d'accéder à d'autres bibliothèques et qu'avoir une console dédiée n'est pas non plus une mauvaise idée...

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

GPD XP League of Legends demo https://t.co/hFg6VSzkjx — GPD Game Consoles (@softwincn) August 13, 2021