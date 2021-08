Steam Deck : premiers tests et comparaisons avec la Nintendo Switch

Le Steam Deck est un PC portable façon "Nintendo Switch" qui se présente comme un concurrent "sérieux" pour Nintendo et sa console (voir détails ICI.) Certes, le public cible des deux consoles peut sembler différent de prime abord mais c'est oublier que la Nintendo Switch possède un très large catalogue à même de plaire à un public très différent et que jusqu'à présent elle était seule sur le créneau portable-hybride. De plus si la Nintendo Switch peut se baser sur son catalogue d'exclusivité-maison pour se démarquer, le Steam Deck peut, quant à lui, compter sur la force et l'implantation de Steam. Quoi qu'il en soit en attendant la sortie du Steam Deck, de nombreux journalistes ont pu tester la bête le temps de quelques parties chez Valve leur permettant de publier leurs premiers avis.

Des avis qui globalement sont très positifs aussi bien sur Games Radar que surPC Gamer ou encore sur le site The Verge (cliquez sur les noms des sites pour lire, en anglais, leurs previews.) Toutes les critiques s'accordent à dire que si le Steam Deck surprend par sa taille et son épaisseur, finalement bien plus importantes que celles de la Nintendo Switch, la machine tient bien en main avec des commandes personnalisables, des boutons et des gâchettes très agréables, bien plus que celles de la Switch et des sessions de jeux qui s'enchaînent avec plaisir. Le grand écran tactile 7 pouces même sans l'option anti-reflet a été lui globalement encensé par les critiques en tout cas pour un premier aperçu en intérieur... Evidemment, on attend les comparaisons avec la Nintendo Switch OLED qui sort en octobre prochain (voir notre preview ICI.) Il faut cependant rappeler que si les comparaisons avec la Nintendo Switch sont inévitables, il n'en reste pas moins que le Steam Deck tient plus d'un PC portable que d'une console de jeu. Sa puissance ne souffre pas la comparaison puisque le Steam Deck embarque une carte graphique AMD RDNA 2 (1.0-1.6GHz) et un processeur AMD Zen 2 (2.4-3.5GHz) avec 16 Go de RAM. Le Steam Deck pourra d'ailleurs carrément servir de PC de bureau pour ceux qui le désireront en y branchant un clavier et une souris. En outre le système d'exploitation du Steam Deck est construit sur Proton, une version de Linux qui permet de lancer des jeux sous Linux mais aussi sous Windows et donc aussi de s'en servir pour tout un tas d'applications et même lancer les autres plateformes de jeux comme Uplay ou Origin

A ce stade, il encore des inconnues, notamment sur l'autonomie de la batterie mais même si le Steam Deck semble plus transportable que portable, il n'en reste pas moins impressionnant selon les premiers avis. En attendant, d'en découvrir plus, retrouvez ci-dessous une image de comparaison avec différentes consoles publiée sur Twitter.

Pour rappel, le Steam Deck est prévu pour une sortie en décembre prochain avec trois modèles correspondant à trois capacités de stockage différentes aux prix de 419€, 549€ et 679€. Sachez cependant que tous les exemplaires ont déjà été vendus et il faudra attendre au moins jusqu'à mi 2022 pour pouvoir de nouveaux mettre la main dessus. Plus d'infos sur le Steam deck avec nos news précédentes.