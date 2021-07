Steam Deck : Valve présente sa console PC portable façon Nintendo Switch - Détails, prix et date de sortie

C'était une rumeur, c'est désormais une réalité. Valve va lancer le Steam Deck, une console portable façon Nintendo Switch permettant d'accéder à sa bibliothèque de jeux Steam. En réalité, il s'agit plus d'un puissant PC portable embarquant une carte graphique AMD RDNA 2 (1.0-1.6GHz) et un processeur AMD Zen 2 (2.4-3.5GHz) avec 16 Go de RAM et, selon les modèles , 64, 256 ou 512Go de stockage. Du côté de l'écran, Valva a opté pour un écran LCD (IPS) de 7 pouces (1280x800) Par contre, pas de manettes amovibles mais un ensemble de contrôle classique incluant une paire de stick, 4 gâchettes, de deux joysticks, de deux doubles gâchettes, croix directionnelle et boutons.

Notez que la console/PC tourne avec un OS maison, le SteamOS 3.0 Evidemment, comme la Nintendo Switch, le Steam Deck permettra de profiter de ses jeux partout mais aussi sur la télé via un dock spécial- non fourni avec la console incluant un port HDMI 2.0, un port Ethernet et des ports USB.

Le Steam Deck est prévu pour une sortie en décembre 2021 avec un prix de base annoncé à 419€ (pour la version 64Go), 549€ (pour la version 64Go) et 679€ (pour la version 512Go) Il est cependant possible de précommander sa "console" dès aujourd'hui. Alors la Nintendo Switch OLED a-t-elle du souci à se faire ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Retrouvez ci-dessous la présentation sachant que les précommandes pour le Steam deck sont ouvertes dès aujourd'hui. Plus de détails sur le site officiel.

Portable, mais puissant Nous avons créé en partenariat avec AMD l'APU personnalisé de Steam Deck, optimisé pour le jeu sur appareil portable. Grâce aux architectures Zen 2 et RDNA 2, c'est un concentré de puissance aux performances plus que suffisantes pour faire tourner les tout derniers jeux AAA. Votre bibliothèque Steam, partout avec vous Connectez-vous sur votre Steam Deck pour retrouver toute votre bibliothèque Steam, exactement comme sur n'importe quel PC. Vos collections et jeux préférés sont là où vous les avez laissés.

Contrôle et confort Steam Deck a été conçu pour de longues sessions de jeu. Que vous utilisiez des sticks analogiques ou des trackpads, vous apprécierez le confort de ses commandes à l'échelle d'une manette classique qui assurent une excellente prise en main. L'arrière de l'appareil a été sculpté pour s'adapter à de nombreuses tailles de main. Il y a aussi une station d'accueil

La station d'accueil officielle maintient votre Steam Deck relevé, tout en offrant la possibilité d'y connecter des écrans externes, un câble réseau, des périphériques USB et l'alimentation. Vous pouvez également utiliser à cet effet un adaptateur multiport USB-C alimenté, si vous en possédez un.



La station d'accueil officielle sera vendue séparément. Plus d'informations à venir. FAQ sur les réservations du Steam Deck Pourquoi dois-je payer des frais de réservation ? Le but des réservations est d'assurer un processus de commande harmonieux et équitable lorsque Steam Deck sera en stock. Les frais de réservation garantissent une véritable intention d'achat, ce qui nous fournit de meilleures données pour équilibrer la chaine d'approvisionnement, notre inventaire et les distributions régionales jusqu'au lancement.

Pourquoi mon compte n'est-il pas autorisé à émettre une réservation avant dimanche ? Nous avons conscience que certaines personnes achètent pour la revente, sans autorisation préalable. C'est pourquoi nous avons ajouté une condition supplémentaire pour garantir un processus de commande équitable : pour pouvoir réserver au cours des 48 premières heures, il faut avoir effectué un achat sur Steam avant juin 2021.

Comment fonctionne le système de réservation ? Lorsque vous effectuez une réservation, votre demande est placée dans une file d'attente. Dès que l'article sera disponible, vous recevrez un e-mail suivant l'ordre des réservations.

Quand pourrai-je passer une commande ? Nous espérons pouvoir commencer à envoyer les invitations de commande en décembre 2021. Nous ferons tout notre possible pour que toutes les réservations puissent être converties en commandes, mais nous ne pouvons pas le garantir.

Puis-je annuler ma réservation ? Oui, vous pouvez annuler votre réservation sur cette page. Si vous annulez dans les 30 jours, les frais de réservation vous seront remboursés via le moyen de paiement que vous avez utilisé. Passé ce délai, ils vous seront remboursés sur votre portemonnaie Steam.

Dans quelles régions du monde est-il possible de réserver Steam Deck ? Steam Deck peut être réservé depuis les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous partagerons bientôt plus d'informations sur la disponibilité du produit dans d'autres régions du monde.

Combien d'exemplaires de Steam Deck puis-je réserver ? Chaque personne peut réserver et commander un seul Steam Deck.

Qu'advient-il de mes frais de réservation si je ne commande pas mon Steam Deck à temps ? Ils vous seront remboursés intégralement. Si votre remboursement est effectué dans les 30 jours suivant votre réservation initiale, les frais de réservation vous seront reversés sur le moyen de paiement que vous avez utilisé. Passé ce délai, ils vous seront remboursés sur votre portemonnaie Steam.

Existe-t-il des restrictions pour les personnes qui peuvent réserver Steam Deck ? Votre compte Steam doit être localisé dans un pays où le produit est distribué. De plus, pour toute réservation au cours des 48 premières heures, votre compte doit être en règle et avoir effectué au moins un achat avant le mois de juin 2021.

Ai-je besoin d'un compte Steam pour utiliser Steam Deck ? Par défaut, l'utilisation du Steam Deck requiert un compte Steam (c'est gratuit !). Les jeux sont achetés et téléchargés sur le magasin Steam. Cela étant dit, Steam Deck est un ordinateur : vous pouvez donc y installer des logiciels et des systèmes d'exploitation tiers.

Que faire si je ne peux pas effectuer de réservation pour le moment, mais que je souhaite acheter mon Steam Deck plus tard ? Vous pouvez ajouter Steam Deck à votre liste de souhaits et nous vous informerons lorsqu'il sera disponible à la vente.

La liste d'attente dépend-elle de la région du monde dans laquelle la réservation a été effectuée ? En effet, la liste d'attente et les délais de disponibilité des commandes sont spécifiques à chaque région du monde.

Puis-je changer de modèle de Steam Deck une fois que je pourrai commander ? Lorsque vous pourrez effectuer votre commande, vous ne pourrez acheter que le modèle de Steam Deck que vous avez réservé.

Quand devrai-je payer le prix intégral de mon Steam Deck ? Le prix intégral vous sera facturé une fois que votre exemplaire de Steam Deck sera disponible et que vous aurez finalisé votre achat.

Les frais de réservation seront-ils déduits du prix d'achat de mon Steam Deck ? Oui.

