Steam Deck OLED : Valve s'inspire de Nintendo en proposant une version améliorée du Steam Deck

Il y a un an et demi, Valve sortait le Steam Deck, un PC portable avec un écran permettant de jouer à ses jeux Steam partout, à la manière de la Nintendo Switch. Dans le même temps, Nintendo dévoilait la Nintendo Switch - Modèle OLED, un modèle "haut de gamme" de sa console avec un meilleur écran et quelques timides améliorations (voir notre test complet ICI). Aujourd'hui, on découvre le Steam Deck OLED, un modèle amélioré du Steam Deck intégrant notamment un écran OLED légèrement plus grand avec un tactile "plus réactif", une plus grande capacité de stockage et une meilleure autonomie. Bien que les deux appareils s'adressent à des publics (en partie) différents, on ne peut s'empêcher d'y voir si ce n'est une parenté, tout du moins une concordance dans la stratégie commerciale.

Dans une entrevue accordée au Washington Post, Greg Coomer, le concepteur produit de Valve a expliqué que la sortie de la Nintendo Switch - Modèle OLED avait définitivement démontré la pertinence de l'ajout d'un écran OLED ajoutant que les bureaux de Valve étaient remplis de Nintendo Switch - Modèle OLED et qu'il s'agissait d'un "excellent produit de Nintendo" qui avait rendu "super heureux" des tas de joueurs dans le monde.

Attendu le 16 novembre prochain, le Steam Deck OLED devrait peu à peu remplacer le Steam Deck actuel dont le modèle 256 Go devrait devenir le modèle entrée de gamme. Retrouvez ci-dessous un aperçu des spécificités et des prix des différents modèles de Steam Deck, et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site officiel.

Source : Nintendolife