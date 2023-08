Legion Go : après le Steam Deck, Lenovo s'apprêterait à concurrencer la Nintendo Switch

La Nintendo Switch continue de faire des émules. Dans le sillage du Steam Deck, tous les constructeurs ou presque sortent leur machines hybrides conciliant la puissance, l'utilité et le catalogue de jeux d'un PC avec la souplesse et la liberté de jeu d'une console portable. Et si, finalement, ces nouvelles machines n'entrent pas vraiment en concurrence avec la Nintendo Switch, du fait de sa singularité et de son positionnement sans parler de son catalogue (malgré des points communs), la comparaison avec la console de Nintendo reste, malgré tout, inévitable.

Et cela sera probablement plus le cas encore avec le LEGION Go que Lenovo s'apprêterait à dévoiler. En effet d'après des fuites rapportées et des images publiées par le site Windows Report, il semblerait que non content d'être une machine hybride, le nouvel appareil de Lenovo inclurait ses propres Joy-Con détachables permettant de jouer en mode portable mais aussi sur table, seul ou à deux. Ces Joy-Con auraient par ailleurs une molette arrière et un pavé tactile (voir images ci-dessous)

A côté de ça, toujours d'après Windows Report, le Legion Go de Lenovo fonctionnerait sous Windows 11, embarquerait une puce AMD, APU Z1 comme celle de l'ASUS ROG Ally et serait livré aussi avec des lunettes AR spéciales pour avoir toujours son écran sous le nez (ou plutôt sur).

La machine devrait être dévoilée prochainement pour une sortie (peut-être) en fin d'année . Aucune information sur le prix n'aurait, à ce stade, été collectée.

Evidemment avec toutes ces caractéristiques, et malgré, encore une fois, des similitudes avec la Nintendo Switch, on peut penser que, comme le Steam Deck, le Lenovo Legion Go ne boxera pas dans la même catégorie que la console hybride de Nintendo.

Cependant, en rapprochant cette (presque) annonce des dernières déclarations de Shuntaro Furukawa, le big boss de Nintendo (sur "l'esprit d'originalité") on ne peut que penser que la prochaine console de la firme (Nintendo SWITCH 2 ou quel que soit son nom) cherchera une nouvelle fois à surprendre pour se distinguer du marché, et cela afin d'en rester le maître.

Retrouvez ci-dessous les images et les détails des caractéristiques du Lenovo Legion Go publiés par Windows Report,

