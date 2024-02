Disney x Epic Games : Disney investi 1,5 milliard de dollars dans Epic et crée un univers étendu pour Fortnite

Disney vient d'annoncer un investissement de 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games avec, pour commencer, la création d'un nouvel univers persistant sous Unreal Engine, lié à Fortnite et permettant d'interagir, de jouer, de regarder et, bien sûr, d'acheter du contenu lié aux grandes licences Disney maison, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore Avatar.

L'idée est de créer une sorte de Disney Land virtuel réunissant toutes les marques et franchises Disney en utilisant le savoir faire d'Epic et la popularité de Fortnite. D'après le PDG de The Walt Disney Company, Bob Iger, cela "marque la plus grande entrée de Disney dans le monde du jeu vidéo et offre d'importantes opportunités de croissance et d'expansion".

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué de presse complet et le trailer d'annonce de ce nouveau projet monstre qui associe Epic au "programme Disney Accelerator 2017, qui vise à avoir un impact sur l'avenir de la technologie et du divertissement."

The Walt Disney Company et Epic Games collaboreront sur un tout nouvel univers de jeux et de divertissement qui élargira encore la portée des histoires et expériences Disney bien-aimées. Disney investira également 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games parallèlement à ce projet pluriannuel. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. En plus d'être une expérience de jeu de classe mondiale et d'interagir avec Fortnite, le nouvel univers persistant offrira une multitude d'opportunités aux consommateurs pour jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu, des personnages et des histoires de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars. , Avatar et plus encore. Les joueurs et les fans pourront créer leurs propres histoires et expériences, exprimer leur fandom d'une manière distincte de Disney et partager du contenu entre eux de la manière qu'ils aiment. Tout cela sera alimenté par Unreal Engine. « Notre nouvelle relation passionnante avec Epic Games rassemblera les marques et franchises bien-aimées de Disney avec le très populaire Fortnite dans un nouvel univers de jeux et de divertissement transformationnel », a déclaré Robert A. Iger, PDG de The Walt Disney Company. « Cela marque la plus grande entrée de Disney dans le monde du jeu vidéo et offre d'importantes opportunités de croissance et d'expansion. Nous avons hâte que les fans découvrent les histoires et les mondes Disney qu'ils aiment d'une manière inédite et révolutionnaire. "Disney a été l'une des premières entreprises à croire au potentiel de réunir leurs mondes avec le nôtre dans Fortnite, et ils utilisent Unreal Engine dans l'ensemble de leur portefeuille", a déclaré Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games. "Maintenant, nous collaborons sur quelque chose d'entièrement nouveau pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable qui rassemblera les communautés Disney et Fortnite." "Cela nous permettra de rassembler notre incroyable collection d'histoires et d'expériences provenant de toute l'entreprise pour un large public d'une manière dont nous avions seulement rêvé auparavant", a déclaré Josh D'Amaro, président de Disney Experiences. "La technologie de pointe d'Epic Games et l'écosystème ouvert de Fortnite nous aideront à atteindre les consommateurs là où ils se trouvent afin qu'ils puissent interagir avec Disney de la manière qui leur convient le mieux." Approfondir la relation entre Epic Games et Disney Disney et Epic Games ont engagé des centaines de millions de joueurs via des intégrations de contenu Fortnite, des collaborations saisonnières, des activations dans le jeu et des événements en direct, notamment Marvel Nexus War avec Galactus , qui a attiré plus de 15,3 millions de joueurs simultanés. Unreal Engine est utilisé pour produire des actifs et du contenu dans l'ensemble du portefeuille Disney, notamment dans le développement de jeux vidéo comme Kingdom Hearts 3 et Star Wars Jedi : Survivor ; en montage et animation cinématographiques pour films et streaming ; et dans la création de plus de 15 attractions des parcs Disney comme Millennium Falcon : Smugglers Run à Star Wars : Galaxy's Edge. Tout cela s'appuie sur la participation d'Epic Games au programme Disney Accelerator 2017, qui vise à avoir un impact sur l'avenir de la technologie et du divertissement.

