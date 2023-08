Nintendo veut cultiver son "esprit d'originalité" et "surprendre" les joueurs pour qu'ils continuent à jouer

A l'occasion d'une exposition sur les jeux vidéo se déroulant en ce moment à Osaka, célébrant notamment les 40 ans de la NES, le site japonais NHK a pu s'entretenir avec le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa et évoquer ce qui faisait la singularité de l'entreprise japonaise.

Nintendo se porte bien et les ventes de Nintendo Switch continuent de progresser... Pourtant, Shuntaro Furukawa n'est pas optimiste pour l'avenir. Dans le monde du divertissement, la concurrence est devenue rude. Entre les jeux et applications mobiles, les services de vidéo par abonnements ou encore les jeux utilisant le métaverse, Shuntaro Furukawa est conscient que les jeux vidéo tels que nous les connaissons peuvent disparaître.

Pour éviter que cela arrive, Shuntaro Furukawa veut continuer à cultiver "l'esprit d'originalité" de Nintendo pour offrir de nouvelles expériences aux joueurs. Si, évidemment, le président de Nintendo n'a pas voulu évoquer le successeur de la Nintendo Switch, se contentant de dire que Nintendo développait "toujours différents matériels", Shuntaro Furukawa a tenu à rappeler que ce n'était pas la technologie qui importait chez Nintendo mais ce qu'elle pouvait apporter de nouveau et de surprenant.

Retrouvez ci-dessous, la traduction des propos du président Shuntaro Furukawa publiés par le site japonais NHK.

Dans notre secteur du divertissement, il n'y a pas de marché fixe, et nous ne pouvons pas nous contenter d'y lancer des produits chaque année en espérant qu'ils se vendront. La façon dont les jeux eux-mêmes sont joués a évolué de diverses manières, comme le jeu en ligne, mais je pense que l'essence de l'activité de divertissement n'a pas changé : nous devons continuer à créer des produits qui donnent envie aux clients de les acheter. C'est pourquoi je tiens à ce que l'esprit d'originalité reste vivant à l'avenir

Nous gardons toujours à l'esprit que si nous ne continuons pas à créer des produits que les gens veulent vraiment, ils finiront par s'en lasser. De nos jours, il n'y a pas seulement des jeux vidéo, mais aussi d'autres formes de divertissement. Pour que les gens consacrent leur temps précieux aux jeux vidéo, et aux jeux Nintendo de surcroît, je pense que la concurrence est vraiment rude. Nous sommes toujours préparés à l'éventualité que les gens disent à tout moment : "Nous n'avons plus besoin de jeux Nintendo"

Nous n'avons pas de technologie particulière sur laquelle nous nous concentrons en ce moment, mais nous faisons beaucoup de recherche et de développement sur les dernières technologies. Plutôt que de rechercher simplement la dernière technologie, nous pensons qu'il est très important de savoir comment le jeu lui-même sera transformé lorsque nous introduirons une technologie. Si nous sommes convaincus que nos clients auront une nouvelle surprise en adoptant cette technologie, nous ferons des recherches plus approfondies et nous investirons dans cette technologie si nécessaire