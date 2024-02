Nintendo est l'entreprise la plus riche du Japon

Pas de doute. Cette fois, c'est sûr : Nintendo va mourir. Bien que la Nintendo Switch entre dans sa huitième année de commercialisation, la console continue de truster les charts et d'agrandir sa base de joueurs. Ajoutez à cela le succès des Super Nintendo World et du film Mario au cinéma, et au comprend pourquoi Nintendo est aujourd'hui l'entreprise la plus riche du Japon avec près de 11,44 milliards de dollars de liquidité (soit 1,7186 billion de yens ou 10,56 milliards d'euros ) d'après le classement publié par Tokyo Keizai s'intéressant à la trésorerie nette des sociétés.

A la deuxième place de ce classement, on trouve Shin-Etsu Chemical, un géant de la chimie industrielle suivi par KEYENCE, leader mondial dans le développement et la fabrication d'équipements d'automatisation industrielle. Il faut attendre la 25eme place pour trouver un autre acteur du marché des jeux vidéo, Bandai Namco.

Pour être complet, retrouvez ci-dessous les huit sociétés liées aux jeux vidéo les plus riches du Japon d'après le compte X Pierre485 et le classement listant les 300 sociétés japonaises sur le site (en japonais) Tokyo Keizai

01. Nintendo

25. Bandai Namco

38. Square Enix

50. Konami

63. SEGA

64. GungHo

81. Kadokawa

88. Capcom

