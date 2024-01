La Nintendo Switch est la console qui a reçu le plus de titres avec 2360 jeux sortis en 2023

En 2023, la Nintendo Switch est la console qui a reçu le plus de nouveaux titres avec selon le cabinet d'étude Circana (ex NPD group) 2360 jeux sortis dans l'année aux Etats-Unis. Nous n'avons pas les chiffres pour le Japon et l'Europe mais cela doit être plus ou moins équivalent, la grande majorité des jeux sortant dans toutes les zones.

2360 jeux en un an, c'est de toute façon assez impressionnant et correspond à la sortie de près de 7 jeux par jour ! C'est évidemment raccord avec la base de Nintendo Switch installées dans le monde et cela prouve aussi, si besoin, que la console reste toujours dans une bonne dynamique plus de six ans après sa sortie même si beaucoup de titres sont oubliables (si tant est qu'ils aient été connus un jour...)

Pour autant, ce chiffre reste presque anecdotique comparé au nombre de sortie sur Steam qui a littéralement explosé en 2023 . En effet, la plateforme de Valve aurait pulvérisé un record l'année dernière en proposant plus de 14 000 nouveaux titres, soit près de 39 jeux par jour ! Qui dit mieux (ou pire) ?

Source : Nintendolife