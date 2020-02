Nintendo ne pense pas que la sortie de la PS5 affectera les ventes de la Nintendo Switch

Lors de la traditionnelle session de questions-réponses devant les investisseurs qui a suivi la publication des résultats financiers de Nintendo du troisième trimestre de l'année fiscale en cours (se terminant le 31 mars 2020) et dont vous pouvez lire un résumé ici, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a répondu aux interrogations concernant la sortie pour les fêtes de la PS5.

D'après le site Nintendo Soup qui a traduit ses propos, si le président est conscient que dès le lancement d'une console concurrente, l'industrie "changera définitivement", il n'est pas inquiet. Pour lui, la Nintendo Switch et la PS5 seront différentes et donc ne devraient pas être concurrentes ... En résumé, il pense que le lancement de la PS5 n'aura pas d'incidence sur les ventes de Nintendo Switch.

On se demande comment il peut en être aussi sûr (surtout qu'on ne sait pas encore à quoi ressemblera cette PS5) même si on l'imagine mal aussi dire le contraire devant les actionnaires... Pour le moment donc, officiellement, pas de changement de stratégie. Pas de nouveau modèle de Switch cette année (voir ici) et le plus important c'est de continuer sur la même lancée à promouvoir les modèles de Switch actuels et de sortir des logiciels attrayants, toujours dans le but d'élargir le public de la console.

Alors la PS5 et la Nintendo Switch seront-elles concurrentes ou complémentaires ? On devrait en apprendre très prochainement avec le détail du lancement de la nouvelle console de SONY.

Source : Nintendo