Nintendo déclare qu'il n'y aura pas de nouveau modèle de Nintendo Switch en 2020

Si comme beaucoup, nous pensez que Nintendo prépare la sortie d'un nouveau modèle "haut de gamme" de Nintendo Switch, en tout cas celui-ci ne sortira pas cette année. L'information vient du président de Nintendo lui-même, Shuntaro Furukawa, qui lors du briefing qui a suivi la publication des résultats financiers de la société a tenu a ôter toute ambiguïté. La stratégie de Nintendo est de continuer à élargir la base actuelle de joueurs en communiquant sur l'attrait des deux modèles de Nintendo Switch existants (le modèle standard et la Nintendo Switch Lite.) Par contre Nintendo ne prévoit pas de "lancer un nouveau modèle Nintendo Switch en 2020".

Si on suit notre récente déduction (voir notre édito spécial ici) cela signifie que Zelda Breath of The Wild 2 ne sortira pas non plus cette année ... On espère néanmoins en apprendre plus sur le jeu (et sur un nouveau modèle de Switch ?) prochainement...

Source : Nintendo