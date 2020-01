Zelda Breath of The Wild 2 sortira-t-il cette année avec la Nintendo Switch Pro ?

2020 est une année qui promet d'être explosive notamment parce que SONY et Microsoft vont sortir leur nouvelle console... Mais pas seulement car Nintendo pourrait se joindre aux festivités en annonçant la sortie conjointe de Zelda Breath of the Wild 2 et d'une Super Nintendo Switch communément appelé la Nintendo Switch Pro ! Une possibilité que nous prenons très au sérieux et nous allons vous expliquer pourquoi. L'occasion aussi de faire le point sur ce que l'on sait sur Breath of The Wild 2 et voir ce qu'il représente pour les joueurs et plus globalement ce que représente la licence Zelda. Evidemment, on fera aussi un point sur cet hypothétique nouveau modèle de Nintendo Switch.

Jamais sans Zelda

Souvenez-vous, il y a bientôt trois ans, Nintendo offrait un enterrement de première classe à la Wii U en même temps qu'un cadeau de baptême prodigieux à la Nintendo Switch en sortant simultanément sur les deux consoles The Legend of Zelda : Breath of The Wild, un titre tentaculaire et stupéfiant de maîtrise qui d'un côté renouvelait totalement les mécanismes de jeu séculaires de la saga, de l'autre opérait un véritable retour aux sources en offrant aux joueurs la même sensation d'émerveillement mêlée d'excitation ressentie en découvrant le premier The Legend of Zelda sur NES (lire notre test complet du jeu : Zelda est une fête !)

Zelda : tu peux pas test !

Il faut dire que si les licences Nintendo sont bien souvent la véritable puissance des consoles de la marque, The Legend of Zelda est sans aucun doute la seule qui met tout le monde d'accord quelque soit son sexe, son âge et sa pratique des jeux vidéo. Depuis le premier opus de la NES, chaque épisode a su toujours trouver sa place dans le cœur des joueurs mais aussi s'imposer dans l'industrie en se plaçant à chaque fois à l'avant garde de la production vidéo-ludique. The Legend of Zelda, c'est d'ailleurs l'une des rares licences Nintendo en capacité de mettre en émoi les joueurs des consoles concurrentes. Quiconque a vécu la sortie d'Ocarina of Time sur N64, se souvient forcément de la frénésie générale qui l'entourait et a quel point le jeu a mis tous les joueurs K.O debout pendant un long moment... Un moment tellement fort et puissant qu'il sera d'ailleurs préjudiciable à la série puisqu'il sera ensuite très difficile à Nintendo de retrouver cette fulgurances des sens. Tous les épisodes de Zelda qui sortiront ensuite en paieront d'ailleurs le prix en étant sommés de provoquer le même séisme émotionnel ce qui sera impossible jusqu'à la sortie de... The Legend of Zelda : Breath of The Wild !

Par le passé, Nintendo avait déjà essayé de "briser les conventions" mais s'y était mal pris ou n'avait pas oser aller trop loin de peur de déstabiliser les fans... Il est vrai que les fans ont tendance à toujours réclamer du nouveau mais à être les premiers à se plaindre dès que le jeu ne ressemble plus à ce qu'ils ont tant aimé dans les autres opus. Avec Skyward Sword par exemple, Nintendo avait cependant décider de surprendre en misant tout sur les mécanismes de jeu pur, supprimant ou accélérant les passages obligés, réduisant les aires de jeu au strict minimum, abandonnant tout le côté contemplatif pour construire un récit très dirigiste et ne se concentrer que sur les énigmes et les mécanismes des donjons. Tout le contraire finalement de Breath of The Wild qui va tout jeter ou presque, se permettant même de supprimer tout ce que l'on pensait inamovible comme la tunique verte, les rubis dans les herbes à couper, la quêtes des quarts de cœur, les donjons à faire un par un pour récupérer l'arme indispensable pour dézinguer le boss qui s 'y terre jusqu'à l'intrigue totalement morcelée et que l'on peut même zapper tout ou en partie !

Un souffle de renouveau

Une approche payante puisque le jeu va être unanimement acclamé par la presse et les joueurs. Le titre aura d'ailleurs très peu de critiques négatives si ce n'est de la part de quelques fans purs et durs qui ne reconnaîtront plus leur licence chérie... Il n'empêche, le jeu va s'imposer instantanément comme une nouvelle référence et redéfinir les bases des jeux en monde ouvert, instituant de nouvelles règles déjà reprises par de très nombreux jeux, toutes plateformes confondues. Au niveau des ventes, le titre va battre des records et réaliser dès son premier mois de commercialisation un carton plein avec près de 2,76 millions d'exemplaires vendu rien que sur Switch soit plus que les ventes de la console en elle-même ! Du jamais vu ! Aujourd'hui les ventes du titre dépassent les 16 millions d'exemplaires ! Et ce n'est évidemment pas fini même si le gros des ventes a déjà été effectué et que désormais tous les yeux sont rivés sur la suite qui n'a pas encore de titre officiel et que par commodité nous appellerons Zelda BOTW 2.

De la suite dans les idées

Dévoilé par un court trailer très intriguant à la fin du Nintendo Direct de l'E3 2019, la suite de Breath of The Wild reste pour le moment très mystérieuse car depuis, Nintendo n'a pas donné beaucoup plus d'information. Zelda sera-t-elle jouable ou aura-t-elle tout simplement un vrai rôle à jouer ? Le jeu se déroulera-t-il sur la même carte ou nous fera-t-il découvrir de nouvelles zones voire un nouveau monde ? Le titre s'inscrira-t-il dans les pas de son aîné ou au contraire s'en éloignera-t-il totalement ? Inclura-t-il un mode multijoueur voire un mode en ligne ? Pour le moment, nous n'en savons rien et à ce stade, tout ce que l'on peut lire sur le jeu n'est bien souvent que pure spéculation entre méthode Coué, rêve de gamer et troll de... troll

Tout ce que l'on sait, pour le moment, c'est qu'il s'agit d'un véritable nouveau jeu et non d'un add-on. D'ailleurs, c'est à priori parce que les développeurs avaient trop d'idées pour le DLC qu'il fut décidé de faire un nouveau jeu (sûrement d'ailleurs au détriment du pass d'extension...)

Officiellement Zelda BOTW 2 est en cours de développement et n'a pas de date ni même de fenêtre de sortie. Cependant, on peut espérer ne pas être contraint d'attendre 5 ou 6 ans avant de le découvrir- ce qui est généralement le temps qu'il faut patienter avant de pouvoir jouer à un nouvel opus de Zelda. En effet, le titre devrait fort logiquement réutiliser le moteur et tout le matériel de développement du jeu précédent ce qui devrait fatalement réduire son temps de développement. En cela on peut déjà comparer BOTW2 à Zelda Majora's Mask, un titre étrange et merveilleux qui était sorti deux ans seulement après l'ogre Ocarina of Time et qui justement avait repris le moteur et les sprites du premier titre sorti sur N64. Une base commune qui n'avait d'ailleurs pas empêché Majora d'être très différent d'Ocarina tant par son histoire se déroulant loin d'Hyrule et ne donnant aucun rôle à Zelda, que par son ambiance étrange et fantastique flirtant même par moment avec l'épouvante. le titre détonnait aussi par sa construction hyper stressante imposant une unité de temps de 72 heures au terme desquels, le monde du jeu était détruit !

Evidemment, même si BOTW 2 est à Breath of The Wild ce que Majora's Mask est à Ocarina of Time, rien n'indique aujourd’hui que le nouveau jeu se permettra autant de d'audaces et de folies mais il est vrai que tout est possible et que forcément on espère que l'on sera agréablement surpris... Mais quand ?

L'heure de la Pro

Depuis plusieurs mois, des rumeurs parlent d'une sortie du jeu, cette année en 2020 . Ainsi, à supposer que les développeurs aient débuté leur travail entre la sortie de The Legend of Zelda : Breath of The Wild et celle des DLC, cela signifierait que le développement de BOTW 2 se serait étalé sur deux (ou trois) ans. Un timing serré mais possible... En même temps, pourquoi Nintendo ne prendrait-il pas son temps pour sortir cet opus ? Pourquoi devrait-il forcément le sortir cette année ?

Peut-être, tout simplement, parce que l'on peut penser que Nintendo compte aussi sortir la nouvelle itération de sa Nintendo Switch; celle que l'on appelle communément la Nintendo Switch Pro (ce qui ne sera vraisemblablement pas son nom puisque la Switch Pro existe déjà et que c'est une manette) et que si la Switch Pro sort cette année, il sera fatalement accompagné par BOTW 2 !

Pour rappel, la Nintendo Switch Pro est une rumeur qui est née l'année dernière en même temps que celle qui annonçait l'arrivée de la Nintendo Switch Lite (alors appelée la Nintendo Switch Mini.) Depuis, la Nintendo Switch Lite est devenue une réalité et on peut donc penser que l'autre partie de la rumeur se concrétisera aussi...

Ce nouveau modèle de Switch plus "haut de gamme" est censé venir compléter la famille des consoles Nintendo Switch composée pour le moment du modèle standard et du modèle Lite qui fait figure de modèle "entrée de gamme" moins cher et uniquement centré sur le jeu portable. Le modèle Pro prendrait donc le contre pied du modèle Lite en modernisant et boostant les spécificités de la console de base (tout en restant compatible avec l'ancien modèle.) Il serait évidemment un peu plus cher et viserait à piori un public de gamer, féru de technologie. Evidemment, faut-il le rappeler : on est dans la plus pure spéculation. Certains pensent par exemple que ce modèle pourrait renoncer au mode portable (puisque la Lite a renoncé au mode télé) mais à la rédaction, on pense au contraire que ce modèle, s'il existe, devrait garder le même concept hybride en améliorant encore la taille, la qualité et la résolution de l'écran, probablement aussi la connexion réseau peut-être même les Joy-Con tout en lui ajoutant différentes petites choses un peu un peu comme la Dsi par rapport à la Nintendo DS ou la New 3DS par rapport au premier modèle. On peut même espérer que ce nouveau modèle soit plus puissant et amorce en douceur un changement de génération même si Nintendo fera sûrement très attention que ce modèle Pro n’apparaisse pas comme une Switch numéro 2, une nouvelle console qui léserait les possesseurs du modèle de base. Ce serait en quelque sorte une "Super Nintendo Switch" ou une "Nintendo Switch Plus" (ça pourrit d'ailleurs être le nom de la console !)

Les guerre des trois, le retour

Le timing est important. Cela fait maintenant trois ans que la Nitnendo Switch est dans la place et, à moins d'y remédier, ses ventes risquent de chuter. Rappelons que 2020 n'est pas une année comme les autres pour tous les fans de jeux vidéo. Jusqu'à présent, la Nintendo Switch a pu tranquillement squatter les charts des meilleures ventes de consoles et de jeux du monde entier car ses deux "concurrentes" directes étaient (et sont encore) dans leur phase ascendante et donc très peu combatives. Mais en 2020, SONY et Microsoft vont sortir leur nouvelle console : la PS5 et la Xbox Séries X, ce qui va forcément rebattre les cartes et bouleverser le marché. Alors bien sûr, on peut penser que comme à son habitude, Nintendo restera dans son coin et laissera les deux autres s'entre-dévorer mais en même temps on ne sait pas encore à quoi vont ressembler les nouvelles consoles. Seront-elles simplement multi-écran ou incluront-elles de base un écran comme la Nintendo Switch ? Microsoft et Sony peuvent-ils s'inspirer du succès de Nintendo et proposer leur propre version de la Switch ?

Et dans ce cas, Nintendo peut-il prendre le risque de se retrouver marginaliser sur le marché des consoles de salon mais aussi sur celui des consoles portables que la firme domine depuis toujours ? Si la "Super Nintendo Switch" existe, c'est forcément le bon moment de la sortir et si elle existe et donc qu'elle sort, forcément son jeu de lancement sera Zelda BOTW 2 !

En effet, comment imaginer que Nintendo ne profite pas de la force de frappe d'un titre tel que Zelda Breath of The Wild 2 pour sortir son nouveau modèle de console. Sinon quel titre pourrait être suffisamment fort pour servir à la fois de vitrine et de locomotive au nouveau modèle ? Il y a certes Metroid Prime 4 ou encore Bayonetta 3 (et ce sera de sérieux atouts dans le catalogue future de la console- tous modèles confondus) mais il est clair qu'ils n'ont pas le côté universel et rassembleur de Zelda. Donc si le modèle Pro (ou Super ou plus) sort, il sortira en même temps que ce nouveau Zelda qui tout en restant compatible avec tous les modèles de la famille Switch pourrait profiter de ses spécificités.

Zelda est le remède

La Nintendo Switch a été lancée avec The Legend of Zelda : Breath of The Wild et la Nintendo Switch Lite, avec Zelda : Link's Awakening. Il ne parait pas totalement farfelu de penser que la sortie de la Super Nintendo Switch sera accompagnée par Zelda BOTW 2 surtout que Nintendo a déjà utilisé sa licence phare pour lancer avec succès d'autres consoles comme la Wii ou la New 3DS XL. De toute façon, vu le potentiel de cette suite, ne pas coupler sa sortie avec celle d'un nouveau modèle serait du gâchis puisque l'on peut penser que la grande majorité des joueurs qui l’achèteront sont déjà possesseurs du modèle standard...

A notre avis, le nouveau Zelda ne pourra sortir qu'accompagner d'une nouvelle console et on verra bien si l'avenir nous donne raison. On parierait bien sur 2020 mais le seul souci, c'est que généralement les Zelda se font attendre et un Zelda sans report ou qui sortirait sans que l'on ait vraiment eu le temps de s'impatienter, ce serait du jamais vu. Il est donc possible que même si Nintendo a initialement prévu de sortir le nouveau modèle de Switch et Zelda BOTW 2 cette année , que les deux ne sortent finalement que l'année prochaine (les deux étant à notre avis indissociable.) .Dans ce cas cependant, Nintendo sera bien obligé de présenter la console et le jeu pour faire saliver et patienter les joueurs.