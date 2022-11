Découvrez pour la première fois le logo et l'écran de démarrage de la NX, nom de code de la Nintendo Switch

Souvenez-vous en mars 2015 , feu Satoru Iwata, alors président de Nintendo, surprenait tout le monde en annonçant le développant d'une nouvelle console, deux ans et demi seulement après la sortie de la Wii U. Nommé par le nom de code, NX, la console sortira finalement deux ans plus tard sous le nom de la... Nintendo Switch. Entre temps, les rumeurs iront bon train, exactement comme aujourd'hui avec la Nintendo Switch 2... L'histoire est un éternel recommencement ! Aujourd'hui, la NX se rappelle à notre bon souvenir grâce à un certain Paul Kelly qui a publié sur ses réseaux, l'écran de démarrage et le logo officiel de la NX trouvés dans les fichiers de Mario Kart 8 Deluxe. Ce logo animé n'avait encore jamais été montré au public et nous vous proposons de le découvrir ci-dessous. Mine de rien, c'est un petit morceau de l'histoire de la Nintendo Switch.

The Nintendo Switches Codename was the NX and this was an early Logo / Boot Up animation used during development of the Console ( It was found in the Mario Kart 8 Deluxe Prototype ) This was never seen outside Nintendo pic.twitter.com/B1bS5zCKOu