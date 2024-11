Nintendo Switch Online : deux abonnements pour le prix d'un à l'occasion du Black Friday

Si vous hésitez pour vous prendre un abonnement annuel au Nintendo Switch Online, c'est le moment. A l'occasion des Offres Black Friday, Nintendo vous offre deux abonnements pour le prix d'un ! Ainsi, si vous achetez ou prolongez un abonnement individuel de 12 mois, vous obtiendrez un second abonnement d'un an via un code à offrir (et à activer avant janvier 2025 )..

Sachant que l'abonnement sur 12 mois au Nintendo Switch Online coûte 19,99€ (soit 1,67€ par mois) cela vous reviendra à moins de 10€ par an si vous décidez de partager le prix avec un ami par exemple. Notez que l'offre fonctionne aussi pour l'abonnement annuel au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui coûte près du double, 39,99€ (soit 3,34€ par mois) et permet notamment d'accéder aux bibliothèques de jeux N64, GBA et Mega Drive et de profiter des DLC d'Animal Crossing : New Horizons et de Mario Kart 8 Deluxe.

Par contre, l'offre ne fonctionne pas avec l'abonnement familial du Nintendo Switch Online.

Si vous êtes déjà abonné et que l'échéance approche, pensez à désactiver le prolongement automatique afin de profiter de l'offre; une offre valable jusqu'au 1er décembre 2024. Pour plus de détails, voir le site de Nintendo.

Seuls les abonnements achetés depuis le Nintendo eShop, le site officiel de Nintendo et le My Nintendo Store sont éligibles à cette offre. Les achats ainsi que les prolongations non automatiques d'abonnements individuels de 12 mois à Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont éligibles à cette offre. Les renouvellements automatiques et les codes de téléchargement achetés auprès de revendeurs externes ne sont, eux, pas éligibles à cette offre. Le code bonus pour 12 mois d'abonnement sera envoyé par e-mail dans un délai de 72 heures suivant l'achat. Le code bonus correspondra à la formule d'abonnement de l'achat éligible et sera valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2025.

Offre valable une fois par client.

Les offres Black Friday débarquent sur Nintendo Switch - Notre sélection de jeux à prix réduits

------------------------------------------------------------------------------------------

Pour mémoire, retrouvez ci-dessous les différentes formules d'abonnement du Nintendo Switch Online :

Abonnement Individuel (pour un seul compte)

Abonnement Familial (jusqu'à 8 comptes)

Retrouvez toutes les infos, les tarifs et les avantages du Nintendo Switch Online sur le site officiel

Voir aussi :

Source : Nintendo