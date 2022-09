Après une première vague la semaine dernière (voir notre article), Splatoon 3 sort sa deuxième vague d'icônes personnalisables sur le Nintendo Switch Online. Achetables via vos points platines, ces éléments d'icônes sont comme toujours classés en trois catégories (cadres, fonds et personnages) et ce second set sera disponible jusqu'au vendredi 23 septembre à 1 heure du matin (heure française) , date à laquelle il laissera sa place à la troisième vague. Cliquez sur l'image en fin d'article pour avoir un meilleur aperçu de ce second set d'icônes.

Splatoon 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch, cliquez ici pour lire notre test complet. À vos points platines et à vos pots de peinture !