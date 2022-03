Mother / EarthBound Beginnings : un calepin exclusif offert en récompense sur My Nintendo

Le programme de fidélité My Nintendo continue de proposer des goodies divers et variés. Après les pin's Triangle Strategy (toujours disponibles- voir ici) voilà un calepin aux couleurs du jeu culte Mother / EarthBound Beginnings que vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch via l'application NES du Nintendo Switch Online. Ce calepin dispose de 56 pages blanches mais aussi de 8 pages de papier à musique. Il est échangeable contre 400 points Platine (des points que l'on obtient en jouant aux jeux mobiles Nintendo ou en se rendant sur les sites Nintendo) auxquels il faut ajouter les frais de port standardisés en France métropolitaine à 6,99€ . Plus de détails et quelques images ci-dessous. Pour commander l'article, rendez-vous sur le site de Nintendo.

Tenez votre propre journal de voyage avec ce calepin EarthBound Beginnings contenant huit pages de papier à musique pour y noter vos mélodies et 56 pages blanches pour la prise de notes plus conventionnelle. Matériaux et dimensions :

- Dimensions : 18,2 x 25,7 cm

- Matériau : papier satiné Cette offre limitée est uniquement disponible sous forme de récompense My Nintendo ! Pour commander votre calepin EarthBound Beginnings sur le My Nintendo Store, vous devez d'abord obtenir un code de récompense spéciale disponible sur My Nintendo. Rendez-vous ici pour échanger 400 points platine contre ce code de récompense, puis revenez sur cette page pour passer votre commande. Il vous suffira d'entrer votre code de récompense lors de la dernière étape. Le code ne peut être utilisé que lorsque vous commandez un calepin EarthBound Beginnings sur le My Nintendo Store. La commande est limitée à un calepin par client. Vous pouvez lui adjoindre d'autres articles du My Nintendo Store. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer plus d'un code par commande. Le code de cette récompense ne peut pas être combiné avec un bon de réduction My Nintendo Store. Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Les stocks sont limités, nous vous invitons donc à obtenir votre code de récompense et à commander votre calepin dès que possible. Pour passer votre commande, vous devez disposer d'une carte bancaire. Cet article est gratuit. Cependant, si votre commande ne contient aucun autre article, vous devrez vous acquitter des frais de port suivants :

France et autres pays* - 6,99 €

Allemagne - 3,99 € * Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie