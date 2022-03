Triangle Strategy : des pin's sont désormais disponibles sur le My Nintendo Store

Si Triangle Strategy, le dernier RPG en 2D HD par les créateurs d'Octopath Travelers a su conquérir votre cœur, vous serez ravis d'apprendre que le My Nintendo Store vient de mettre à votre disposition gratuitement (moyennant frais de port) deux lots de pin's à l'effigie des personnages du jeu. Pour 500 points platines et 6,99 euro s de frais de port vous pourrez acquérir soit les pin's du duo Roland et Benedict, soit le duo Serenor et Frédérica (il vous faudra donc débourser 1000 points platines et 13,98 euros pour acquérir les deux lots). Visibles ci-dessous ces pin's devraient plaire aux amateurs du jeu tant leur fidélité et la qualité de leurs fabrications semblent être satisfaisantes. Plus d'infos sur le site de My Nintendo.



Ce lot comprend deux pin's métalliques à l'effigie de deux personnages issus de Triangle Strategy, jeu de rôle tactique publié par Square Enix sur Nintendo Switch. Les pin's représentent Serenor, talentueux épéiste, et Frédérica, l'aînée de la famille Aesfrost. Pour compléter votre collection, jetez un œil à l'autre lot de pin's Triangle Strategy qui met à l'honneur Roland et Benedict.

Matériaux et dimensions :

Dimensions : 3 x 3 cm

Carte de présentation : 8,5 x 5 cm

Matériau : ZAMAK - alliage de zinc recouvert de nickel

Pour commander le lot Roland et Benedict il vous faudra cliquer ici.

Ce lot comprend deux pin's métalliques à l'effigie du redoutable cavalier lancier Roland et de Benedict, majordome des Wolffort. Ces deux personnages sont issus de Triangle Strategy, jeu de rôle tactique publié par Square Enix sur Nintendo Switch. Pour compléter votre collection, jetez un œil à l'autre lot de pin's Triangle Strategy qui met à l'honneur Serenor et Frédérica. Matériaux et dimensions : Dimensions : 3 x 3 cm

Carte de présentation : 8,5 x 5 cm

Matériau : ZAMAK - alliage de zinc recouvert de nickel

Pour commander le lot Serenor et Frédérica c'est ici que cela se passe.

Vous pouvez trouver ci-dessous des images des pin's afin de vous décider. Que pensez-vous de ces deux lots ?