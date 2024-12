Triangle Strategy temporairement indisponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Après l'aventure d'Octopath Traveler 2 qui avait temporairement été retiré de l'eShop de la Nintendo Switch pour changer d'éditeur, passant des mains de Nintendo à celles de Square Enix eux même, c'est au tour de Triangle Strategy de nous jouer un petit air de "ça s'en va et ça revient !". Le titre produit par Tomoya Asano (derrière les séries Bravely Default et Octopath Traveler) semble en effet changer lui aussi d'éditeur avant une potentielle ressortie sur l'eShop de la Nintendo Switch sous le giron de Square Enix et pourquoi pas une sortie sur les autres consoles, Triangle Strategy n'étant pour l'instant disponible que sur Nintendo Switch, PC et Meta Quest. Affaire à suivre, mais pas de panique en attendant le retour du titre sur l'eShop !

Triangle Strategy is temporarily unavailable to purchase on Nintendo Switch eShop. Those who have already bought the game will be able to download it.



We are working on this and will update when the game is able to be purchased again.