Nintendo Chronicles Live 3 - Le debrief du Nintendo Direct de février

Les Nintendo Chronicles Live sont de retour à l'occasion du Nintendo Direct de février ! Un Direct d'anthologie riche en annonces de qualité dont la principale est celle de Xenoblade Chronicles 3 ! J'en (Pingo) débats avec Ryfalgoth, JumpmanFR, Nindo64 et Thatgunman, ainsi que des DLC Mario Kart 8, de Mario Strikers : Battle League Football et autres Switch Sports...

Sommaire

0:03:10 : Fire Emblem Warriors: Three Hopes

0:08:50 : Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp

0:11:20 : No Man's Sky sur Switch

0:14:10 : Mario Strikers : Battle League Football

0:19:25 : Splatoon 3

0:26:05 : Front Mission 1st : Remake

0:26:25 : Disney Speestorm, Star Wars : The Force Unleashed et Assassin's Creed The Ezio Collection

0:35;45 : SD Gundam Battle Alliance

0:37:45 : Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

0:44:50 : MLB The Show 22

0:48:00 : Kirby et Le Monde Oublié (je l'avais oublié)

0:53:25 : Kingdom Hearts Collection, Klonoa Phantasy Reverie Series, Portal 1 & 2

1:02:35 : LIVE A LIVE débarque en français en HD-2D

1:07:05 : Nintendo Switch Sports

1:16:00 : Taiko No Tatsujin : Rythm Festival

1:20:05 : Triangle Strategy

1:28:55 : DLC Cuphead, màj Metroid Dread

1:35:30 : les Earthbound sur Switch Online

1:50:15 : Les DLC Mario Kart 8 Deluxe

2:00:50 : L'annonce de Xenoblade Chronicles 3

2:20:10 : Conclusion sur le Nintendo Direct

Merci d'avoir écouté cette émission et à la prochaine ! N'oubliez pas que vous pouvez suivre l'émission sur Twitter ;)