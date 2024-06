Splatoon 3 dévoile le thème de son Festival d'été Summer Nights

L'été bat enfin son plein en France après un printemps totalement inexistant et une saison des moussons comme dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild et de la pluie en continu pendant trois mois et Splatoon 3 compte bien sauter sur cette occasion pour vous proposer un Festival dédié à cette saison spécial. Annoncées avec sa nouvelle saison, les Summer Nights de Splatoon 3 modifieront l'apparence des trois Hubs du jeu et vous demanderont de vous affronter pour départager cette question : Que réserveriez-vous pour un jour ?

Un Château (équipe jaune)

Un Parc à thème (équipe bleue)

Une Plage (équipe violette)

Ce Festival aura lieu du samedi 13 juillet prochain à partir de 2 heures du matin (heure de Paris) et jusqu'au lundi 15 juillet à la même heure . Quelle équipe comptez-vous choisir ?