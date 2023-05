Splatoon 3 vous donne rendez-vous pour son prochain Big Run en juin prochain

Du samedi 10 juin prochain à partir de 2 heures du matin (heure de Paris) au lundi 12 à la même heure , les joueurs de Splatoon 3 sont cordialement invités au prochain Big Run. Cet événement, un Salmon Run un peu spécial, aura lieu non pas dans une des cartes de ce mode dédié mais bel et bien dans le Réservoir Rigadelle, l'une des cartes disponibles sur Splatoon 3 à sa sortie.

Pendant le Big Run, les joueurs seront invités à défendre le réservoir contre les saumons pour gagner deux fois plus d'écailles qu'à l'ordinaire et pour débuter cette saison 4 de Splatoon 3 sur les chapeaux de roues. Vous gagnerez en effet plus de points de catalogues durant cet événement que d'habitude.

Pour rappel la saison 4 de Splatoon 3 débute le 1er juin prochain .