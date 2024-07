Splatoon 3 célébre la victoire de l'équipe Plage pour son Festival d'été Summer Nights

L'été a enfin pris ses quartiers (enfin pas partout en France et surtout pas tout le temps) et Splatoon 3 n'a pas manqué de célébrer cette saison ensoleillée avec son Festival spécial d'été renommé pour l'occasion Summer Nights. Du 13 juillet à 2 heures du matin (heure de Paris) jusqu'au 15 juillet à la même heure, les joueurs ont dû choisir entre trois destinations de rêve à privatiser pour une journée parfaite : un Château pour l'équipe jaune, un Parc à thème pour l'équipe bleue et une Plage pour l'équipe violette.

C'est finalement l'équipe Plage en violet qui l'a emporté, dominant ce Festival avec un joli score de 410 points contre 310 points pour l'équipe Parc à thème et 150 points pour l'équipe Château. Les gagnants et les autres moins chanceux vont pouvoir aller récupérer leurs lots en jeu dès maintenant .