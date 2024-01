Super Smash Bros. Ultimate accueille de nouveaux esprits issus de Zelda : Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Splatoon 3 et Xenoblade Chronicles 3

Dès aujourd'hui , et pour fêter le cinquième anniversaire du titre sorti en décembre 2018 , Super Smash Bros. Ultimate se met à jour, près de deux ans après avoir accueilli son dernier personnage et ajoute de nouveaux esprits. En effet, depuis la sortie de Sora de Kingdom Hearts le jeu était "complet" et n'accueillait plus de mises à jour d'ampleur. Ce temps est désormais révolu puisque 4 nouveaux esprits issus de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Splatoon 3 et de Xenoblade Chronicles 3 viennent d'être ajoutés au jeu. De plus, durant 5 jours , les battre vous rapportera encore plus d'argent qu'à l'accoutumée. Il est temps de ressortir vos cartouches de Super Smash Bros. Ultimate pour les dépoussiérer !

