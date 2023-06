Pikmin 4 : la démo est disponible - Débutez votre aventure dès aujourd'hui et retrouvez notre vidéo de gameplay

Pikmin 4 sera disponible dans une vingtaine de jours et l'excitation monte petit à petit chez les fans. Les premiers retours sont plus que prometteurs (lire ici) et si, comme nous, vous avez hâte de repartir à l'aventure avec les Pikmin, sachez que vous pouvez commencer à jouer dès aujourd'hui grâce à la démo gratuite du jeu disponible en téléchargement sur l'eShop. Cette démo est, en fait, le début du jeu et sa sauvegarde est transférable vers le jeu final. Alors, il n'y a plus une minute à perdre, le monde de Pikmin 4 n'attend plus que vous. Comme on ne fait jamais rien à moitié sur Nintendo-Master, retrouvez ci-dessous notre vidéo de gameplay de nos premiers pas dans le jeu grâce à cette démo. Comment ça, il n'y a plus personne devant cette page ?

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch