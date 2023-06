Pikmin 4 : les premiers avis sont là

Pikmin 4 est le prochain "gros" titre Nintendo à sortir sur Nintendo Switch (on restera prudent à propos de Everybody 1-2-Switch!) le jeu sera disponible dans une vingtaine de jours mais déjà quelques sites étrangers ont pu s'essayer au début du jeu- à priori à travers la démo qui sera disponible mercredi et qui proposera, justement le début du jeu avec une sauvegarde transférable vers le jeu final). Globalement, les avis sont positifs. Le jeu semble à la fois très accessible mais néanmoins toujours tourné vers l'action et la stratégie avec pas mal de nouveautés. Les zones sont plus ouvertes et foisonnantes avec le retour des cavernes qui proposent des mécanismes de jeu différents. Otchin, le petit chien, fait l'unanimité et beaucoup de testeurs ont craqué sur sa petite bouille et ses nombreuses compétences. Le mode Duel Dandori semble aussi prometteur en proposant une action plus frénétique... En attendant de vous donner notre avis, retrouvez ci-dessous quelques morceaux choisis et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

GoNintendo

Pour le dire simplement, Pikmin 4 est magnifique. La Switch commence certainement à montrer son âge sur le plan graphique par rapport aux offres AAA de Sony et Microsoft. Pourtant, les magiciens de Nintendo parviennent continuellement à tirer le maximum de cette console. Pikmin 4 est d'une beauté époustouflante par rapport aux précédents opus, vous incitant à regarder dans tous les coins. Le monde de Pikmin est dépeint de manière assez réaliste, et c'est une vraie vitrine graphique pour la Switch, avec des éclairages améliorés qui ajoutent une nouvelle profondeur et une nouvelle dimension aux environnements. J'ai également trouvé que les animations étaient plus détaillées. Lorsque vous arrachez les Pikmin du sol, ils rebondissent et se retournent dans les airs comme de petits acrobates agiles. Tout semble vivant et énergique. L'exploration est un élément essentiel de Pikmin, bien sûr. Bien que je n'aie pu explorer qu'une seule zone au cours de ma partie, l'environnement me semblait plus vaste et plus ouvert que dans les jeux précédents. Cela est dû en partie à la caméra, que vous pouvez manipuler beaucoup plus facilement qu'auparavant. Au lieu d'un angle fixe, vous pouvez la repositionner derrière votre personnage comme bon vous semble. Par conséquent, les zones semblent plus vastes et plus immédiates.

Nintendo Life

L'exploration nocturne, la coopération à deux joueurs et les " batailles Dandori " basées sur la collection sont toujours d'actualité et nous sommes impatients de voir à quoi elles ressemblent en action, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est un jeu qui excelle vraiment en vous permettant d'explorer comme vous l'entendez. Le chronomètre est toujours présent, bien sûr, et un certain niveau de stratégie et de planification est nécessaire pour accomplir tout ce que le jeu vous propose, mais Pikmin 4 parvient toujours à donner l'impression d'une expérience détendue, indépendamment de ces limites peu contraignantes. Il est encore trop tôt pour se prononcer sur la place de ce jeu dans la liste des " meilleurs jeux Pikmin de tous les temps ", mais si les récompenses et les améliorations continuent d'arriver aussi vite et aussi fort que celles que nous avons vues dans notre aperçu, alors nous dirons certainement qu'il y a un grand voyage devant nous.

Comic Book

D'après ce que j'ai pu jouer, Pikmin 4 semble être un pas en avant pour la série. Au fond, le jeu ressemble toujours à Pikmin, avec le même gameplay de base qui existe depuis le premier jeu de la série. Cependant, de nouveaux ajouts comme Otchin et les batailles Dandori donnent l'impression que le jeu mérite d'être testé par ceux qui l'attendaient avec impatience. Il est également intéressant de noter que Nintendo n'a pas présenté de nombreux éléments lors de notre session, notamment le système de création de personnages mentionné plus haut, ainsi que les nouvelles Expéditions nocturnes du jeu. Tous ces ajouts pourraient faire de Pikmin 4 un nouveau point culminant pour la franchise. Lorsque j'ai démarré Pikmin 3 dans l'avion qui me ramenait de la session d'avant-première, je me suis déjà rendu compte qu'Otchin me manquait, à tout le moins.

God is a Geek

D'emblée, on ressent la chaude magie de Nintendo, aidée par les effets sonores familiers et les visuels typiquement luxuriants à la "Chérie, j'ai rétréci les gosses". L'angle de la caméra est légèrement plus proche, ce qui fonctionne plutôt bien et rapproche les choses d'une sensation de troisième personne. Les différents mécanismes du jeu stratégique de puzzle et de collecte de ressources vous sont présentés au compte-gouttes, à un rythme qui convient parfaitement à tous les niveaux d'expérience ... Otchin est adorable, amusant à utiliser et apporte beaucoup au jeu, notamment la possibilité d'améliorer ses statistiques et ses capacités et de lui apprendre de nouveaux tours. Il est facile de s'attacher à lui et j'ai ressenti un véritable sentiment de danger lorsque, par inadvertance, j'ai laissé mon chiot s'enflammer et se congeler au cours d'une même session de jeu. Il y a également de nouvelles variétés de Pikmin qui entrent en jeu et dont on peut tomber amoureux ou se sentir coupable lorsqu'ils meurent. Les Pikmin de glace peuvent être utilisés de diverses manières, notamment pour solidifier des blocs de gelée qu'Otchin peut écraser, et pour transformer les obstacles d'eau en un lac de glace traversable.

Gamespot

Le contraste entre les puzzles de la campagne, légers et détendus, et les batailles Dandori, frénétiques, peut être choquant, mais ils ne se sentent pas déconnectés l'un de l'autre. Le mode versus est juste beaucoup plus rapide, comme si vous jouiez le jeu normal en accéléré et que vous deviez jongler avec plus de tâches simultanément. De cette façon, le rythme accueillant et détendu de la campagne est particulièrement vital. Dans l'ensemble, Pikmin 4 est une expérience accueillante pour les nouveaux venus, tandis que les batailles Dandori montrent le plafond de compétences que vous pouvez atteindre si vous continuez à travailler pour perfectionner vos talents de Pikmin.

Polygon

Il est plus facile de cibler les ennemis. Vous pouvez déplacer votre Oignon - la base qui sert d'unité de stockage des Pikmin - dans les niveaux pour réduire les retours en arrière. Vous pouvez également remonter le temps si vous souhaitez retenter un défi (ou si trop de vos Pikmin sont morts). Dans l'ensemble, il y a moins de pression pour terminer vos expéditions sous les contraintes de temps des précédents jeux Pikmin.

Otchin, qui fait office de tank/transport blindé pour l'infanterie des Pikmin, est une nouveauté importante et intrigante. Ce chiot de l'espace à deux pattes peut détruire des objets à l'aide d'un puissant mouvement de ruée, transporter une petite armée de Pikmins et sauter par-dessus de petites corniches que votre explorateur de l'espace ne peut pas franchir. Oatchi peut également être amélioré, afin de renforcer sa morsure, sa capacité de guérison et bien plus encore. ... Pikmin 4 propose une plus large gamme d'outils qui vont au-delà des nouveaux types de Pikmin et d'Otchin en constante évolution. Au Labo, les joueurs peuvent fabriquer des objets et des équipements, comme un drone qui arpente les niveaux, à partir de matières premières que vous et vos Pikmin pouvez récolter.