Pikmin 4 : tous les tests et toutes les notes - Notre revue de presse

On oublie The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom , le nouveau "gros" jeu de la Nintendo Switch est là ! Alors que la canicule est partout (à la télé du moins), un îlot de fraîcheur débarque sur la console de Nintendo : Pikmin 4 ! Il aura fallu patienter 10 ans pour retrouver les petits êtres mi-plantes mi-insectes créés par Shigeru Miyamoto dans un tout nouveau jeu mariant l'exploration à la tactique avec une bonne dose de contemplation.

Alors, avec Pikmin 4, les Pikmin ont-ils trouvé leur "New Horizons" qui leur permettra de rencontrer enfin le grand public ? En attendant de le découvrir, on fait le tour des tests et des notes publiés par les sites spécialisés pour la sortie du jeu.

Globalement, tout le monde est d'accord : le jeu est beau, adorable et abordable. Tout le monde est d'accord aussi pour dire que le mode deux joueurs est anecdotique. Après, les avis divergent un peu et les mêmes arguments sont des défauts pour les uns, des qualités pour les autres. Certains n'apprécient pas le décalage entre la facilité de l'aventure et la "difficulté" des batailles Dandori, d'autres au contraire trouvent que le jeu est équilibré et qu'il se renouvelle sans cesse... A l'arrivée, les notes varient de 7 à 10/10 . Pour y voir plus clair, retrouvez ci-dessous une sélection de tests de nos confrères avec leur notes et des citations, et les liens pour pouvoir les lire. Enjoy.

Pour rappel, Pikmin 4 sera disponible en le 21 juillet 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch

Test Nintendo-Master.com : 9/10

Pikmin 4 est tout ce que les fans pouvaient espérer de lui et bien plus encore (...) la synthèse ultime entre l'ancienne formule et la nouvelle direction amorcée par Pikmin 3

Retrouvez aussi la note du magazine japonais Famitsu : 35/40- voir ici pour les détails

