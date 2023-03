Revue de presse : Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon : tous les tests et toutes les notes

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est l'événement de la semaine sur Nintendo Switch. Il sera disponible dès demain mais déjà les sites de jeux vidéo ont rendu leur verdict en publiant leur test. Le nôtre est plutôt dithyrambique, outre l'univers et l'identité visuelle du jeu, votre serviteur ayant adoré la manière dont les développeurs ont subtilement réussi à rattacher le jeu, pourtant très différent, à la trilogie originale (voir ici). Cependant, il faut noter que si la presse loue dans l'ensemble la direction artistique du jeu, il y a tout de même de sacrées divergences d'appréciation. Certains sites trouvent que le jeu est "magistral" et "féerique" et qu'il "plaira à tous", tandis que d'autres n'y voient qu'un "petit jeu pour enfants", souvent "répétitif" ne donnant qu'un rôle secondaire et édulcoré à Cereza / Bayonetta... Pour vous donner un aperçu des tests publiés en France et à l'étranger sur le jeu, retrouvez notre revue de presse spéciale cette page avec toutes les notes attribuées par chaque site, une citation et même un lien pour retrouver le test dans son entier- on a peur de rien ! Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

L'AVIS de NINTENDO-MASTER sur Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon : 9/10

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon est un tour de force. Un enchantement visuel et sonore de tous les instants qui réussit l'exploit d'être à la fois très différent de la trilogie originale mais aussi totalement cohérent avec le personnage de Bayonetta. La façon dont la progression de l'histoire et du personnage se fond totalement avec le gameplay du jeu qui finit par se rapprocher de celui des jeux originaux, au fur et à mesure que Cereza devient Bayonetta est tout simplement magistrale. Une leçon de jeu vidéo ensorcelante, pleine d'humour et de magie qui plaira à tous, que vous connaissiez ou non, Bayonetta.

Lire notre test complet ICI

REVUE DE PRESSE FR de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon

REVUE DE PRESSE US de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon

Pour rappel, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 17 mars 2023 . Retrouvez notre test complet de Cereza and the Lost Demon en CLIQUANT LA

