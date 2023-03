PlatinumGames nous donne rendez-vous demain pour une annonce

Le studio japonais PlatinumGames vient de publier un tweet pour nous donner rendez-vous demain afin de découvrir "quelque chose de spécial"... Bon, demain, c'est le 1er avril , donc on est pas à l'abri d'une blague. Quoique... Souvenez-vous le 1er avril 2020 , le studio avait annoncé SOL CRESTA, un "faux jeu" qui finalement s'avérera vrai (c'était sûrement ça, la blague !) Donc, demain , rebelotte avec la cuvée 2023 des vraies-fausses blagues de PlatinumGames. Alors que nous réserve le studio japonais ? Et cela aura-t-il un lien avec Nintendo ? On sait que les deux firmes sont très proches... D'ailleurs, le premier jeu du studio est une exclusivité sortie sur Wii en 2009 : MadWorld, un titre mythique et totalement atypique (surtout sur Wii !) qui n'a jamais eu droit à un portage jusqu'à aujourd'hui. L'association entre Nintendo et PlatinumGames à donné aussi quelques magnifiques titres comme The Wonderful 101 et Astral Chain (devenu depuis une licence Nintendo à part entière). Il y a aussi Bayonetta qui depuis 2014 est abonnée exclusivement aux consoles Nintendo, mais rien n'est inscrit dans le marbre... Alors, à quoi faut-il s'attendre ? A un portage ? A un DLC ou à un nouveau jeu ? Certains pensent que Platinum pourrait officialiser un remaster de Metal Gear Rising Revengeance qui vient de fêter ses 10 ans . Rendez-vous demain pour le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

????Beep-Boop!!????

PlatinumGames has something special up our sleeve.

Keep your eyes peeled for tomorrow????✨#PlatinumGames