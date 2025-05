Hideki Kamiya aurait voulu continuer les jeux Bayonetta et Cereza and The Lost Demon

Depuis plusieurs mois , le studio japonais Platinum Games doit faire face à une vague de départ sans précédent incluant notamment Takahisa Taura (NieR : Automata), Masaki Yamanaka (The Wonderful 101), Kenji Saito (Metal Gear Rising) mais aussi Abebe Tinari (Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon) et, surtout, Hideki Kamiya, le papa de Bayonetta et d'Okami qui était l'un des fondateurs du studio...

Parti pour "divergences de convictions", le célèbre développeur s'est d'ailleurs depuis lancé dans la suite d'OKAMI avec son nouveau studio Clovers pour le compte de Capcom. Et si tout semble, donc, aller pour le mieux, Hideki Kamiya a malgré tout, au moins, un regret, celui de ne pas pouvoir poursuivre l'histoire de Bayonetta.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Hideki Kamiya a répondu à une question d'un fan lui demandant de s'exprimer sur la fin de Bayonetta 3 sachant qu'à l'époque de la sortie du jeu, il avait évoqué Bayonetta 4...

A priori, Hideki Kamiya avait de grands projets pour la sculpturale sorcière et l'épisode 3 n'était que la fin d'une trilogie qui aurait du conduire à un nouveau chapitre, voire à une nouvelle trilogie. Il pensait pouvoir poursuivre l'histoire de Bayonetta mais aussi donner des suites à Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon. Mais dans un cas comme dans l'autre, cela ne sera pas possible puisqu'Hideki Kamiya et Abebe Tinari ont tout deux quitté PlatinumGames.

Retrouvez la vidéo et la traduction des propos d'Hideki Kamiya que l'on sent visiblement déçu et ému de ne pouvoir continuer les aventures de Bayonetta comme il l'aurait voulu...

Vous voulez donc connaître la fin de Bayonetta 3 ? Et si j'étais resté chez PlatinumGames, jusqu'où serait allée la série ? Eh bien, j'ai des idées à ce sujet. J'en ai, mais bon... Je ne veux pas juste en parler ici, c'est difficile à exprimer avec des mots. Je voulais vraiment les exprimer correctement à travers le jeu. Malheureusement, je ne suis plus en mesure de le faire J'entends souvent dire : « Il voulait terminer la série avec Bayonetta 3. » C'est absolument faux. Je voulais juste marquer un point d'arrêt comme une trilogie. Et pour moi, ce point d'arrêt était censé être le début d'un nouveau chapitre. J'imaginais continuer la série avec ce nouveau chapitre. Peut-être même en faire une autre trilogie qui mènerait à un autre chapitre. C'était mon plan. Et en commençant ce nouveau chapitre, je n'ai pas seulement pensé à l'histoire. Bien sûr, l'histoire serait nouvelle, mais aussi le système de jeu – je l'avais progressivement fait évoluer de 1 à 2, puis à 3. Pour ce nouveau chapitre, j'ai imaginé un changement de modèle complet – en repartant de zéro avec l'histoire et la conception du jeu. Je n'ai donc jamais eu l'intention de terminer la série avec Bayonetta 3. Certains disent même : « Hideki Kamiya n'aime pas Bayonetta », mais c'est absolument faux. Je l'ai terminée ainsi parce que je voulais poursuivre l'histoire de Bayonetta dans un nouveau chapitre. De plus, j'ai toujours imaginé que la série Bayonetta continuerait, età côté nous pourrions continuer avec le spin-off Cereza and the Lost Demon. Je voulais continuer cela avec Abebe Tinari. Tinari et moi en avons même discuté tranquillement – ​​comme si Cereza se lancerait peut-être dans ce genre d'aventure ensuite. Je ne voulais pas que ça s'arrête à cette seule histoire. Je voulais continuer et montrer comment la jeune Cereza devient Bayonetta. Mais… eh bien, Tinari a changé de société. Ouais… Quant à Singularity– oui, j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'approfondir son histoire. Mais je sais que ça a l'air d'une excuse. Quand j'ai créé Bayonetta 1, j'ai fait en sorte que le dernier ennemi, Balder, entre dans une longue explication à la fin. Ça a donné lieu à une scène assez longue, et comme les jeux sont faits pour être joués – pas seulement regardés – j'ai eu l'impression que ça nuisait à l'équilibre du gameplay. Donc, pour Bayonetta 3, j'ai cherché à garder des dialogues concis et à me concentrer davantage sur le gameplay. Ça a peut-être donné l'impression que les choses manquaient d'explications. Concernant Singularity et le multivers – on dit souvent en ligne que cela est sorti de nulle part dans Bayonetta 3, mais je travaillais déjà sur ce thème depuis Bayonetta 1. À bien y regarder, il est là, dès le début. Le multivers est présent tout au long de la série, et le concept de Singularity en faisait également partie. C'est un thème que je veux continuer à explorer. J'espère avoir une autre occasion de le partager avec tout le monde.

Evidemment, on peut penser que Bayonetta finira par revenir- ne serait-ce qu'avec des versions NSW2 des trois jeux mais malheureusement, à priori, sans Hideki Kamiya. PlatinumGames aura d'ailleurs fort à faire pour poursuivre les aventures de la sorcière en restant (au minimum) au niveau des jeux originaux...

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

