Hideki Kamiya, le papa d'Okami et de Bayonetta, explique les raisons de son départ de PlatinumGames

Rarement là où on l'attend, Hideki Kamiya (le "papa" d'Okami et Bayonetta) est un développeur atypique et entier, à l'imagination débordante et à la forte personnalité. En septembre dernier, il a surpris tout le monde en annonçant son départ du studio PlatinumGames auquel il était, jusque-là, indissociable...

Depuis sa création en 2007 , PlatinumGames est un studio qui compte. On lui doit notamment des jeux comme MadWorld, Astral Chain, Bayonetta 3 ou encore Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon qui ont fait la joie des possesseurs de consoles Nintendo. Son départ est incontestablement un coup dur pour le studio. Jusqu'à présent, on ignorait les raisons du départ du trublion. Grâce au site IGN qui a pu interroger l'artiste sur la question, on en sait aujourd'hui un peu plus.

A priori, il s'agirait d'une divergence d'opinion ou plutôt de conviction. Hideki Kamiya "ne considère pas les jeux comme des produits, mais plutôt comme des œuvres d’art" et apparemment, ce ne serait plus le cas de PlatinumGames. La "relation de confiance" a été rompue et Hideki Kamiya a préféré partir pour travailler de la façon qu'il considère être la bonne.

Pour l'instant, Hideki Kamiya se partage entre le jardinage et sa chaîne YouTube mais il a déjà une idée pour son prochain jeu. Il est encore trop tôt pour en dire plus si ce n'est que "ce sera un jeu de Hideki Kamiya"

Retrouvez ci dessous un passage de l'interview d'Hideki Kamiya publiée par IGN.

IGN : Vous en avez déjà parlé dans une certaine mesure, mais pourquoi avez-vous décidé de quitter PlatinumGames ? Hideki Kamiya : Mon travail avec PlatinumGames reposait sur une relation de confiance avec l'entreprise. J'ai décidé de partir parce que je sentais que la direction que prenait l'entreprise était différente de mes convictions en tant que développeur. Sans cet élément de confiance, je ne pouvais pas continuer à travailler là-bas, alors je suis parti pour pouvoir continuer à travailler de la manière que je considère comme la bonne. Je ne considère pas les jeux comme des produits, mais plutôt comme des œuvres d’art. Je veux mettre mon talent artistique dans les jeux et proposer des jeux qui ne peuvent être créés que par Hideki Kamiya, afin que les joueurs puissent profiter des jeux de Hideki Kamiya exactement tels qu'ils sont. J'ai décidé de quitter l'entreprise et de tracer ma propre voie, pour continuer à créer des jeux qui reflètent les développeurs qui les ont créés. IGN : Avez-vous une idée en tête pour votre prochain jeu ? Hideki Kamiya : En fait, oui, j’ai déjà une idée claire en tête. J'aimerais traduire cette vision dans ma tête en une proposition complète dès que j'en serai capable. Et bien sûr, j’ai aussi une idée de ce que je peux faire pour concrétiser le projet. Mais si vous me demandez précisément de quel genre de jeu il s’agira, tout ce que je peux dire à ce stade, c’est : « Ce sera un jeu de Hideki Kamiya ». Une chose que je voudrais préciser est que je n'ai pas quitté PlatinumGames pour pouvoir créer un jeu particulier ailleurs, ni que j'ai quitté l'entreprise pour travailler avec un partenaire spécifique dans de meilleures conditions. J’entends des rumeurs infondées disant que je vais travailler avec telle ou telle personne, mais rien n’est encore décidé. Quand j’ai quitté PlatinumGames, je n’avais vraiment aucun autre projet prévu. Après avoir arrêté, j’ai passé du temps à regarder des films et des émissions de télévision. Mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai découvert que j’avais déjà une idée claire du jeu que j’aimerais créer. Je ne peux pas encore commencer à mettre ces idées en pratique, mais j’ai commencé à réfléchir aux moyens de potentiellement y parvenir. Cela dit, créer des jeux se déroule rarement comme vous l’imaginiez, je souhaite donc explorer mes options et trouver la voie qui me convient le mieux.

,

Source : Ign