Nintendo parlera bientôt de son line-up 2021. Bientôt des nouvelles du prochain Zelda ou de Metroid Prime 4 ?

Après la récente publication des résultats financier de Nintendo pour l'année en cours, s'en est suivi une session de questions-réponses avec les actionnaires. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en a profité pour répondre à la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Quel sera le line-up de Nintendo pour 2021 ? Où sont les gros jeux ? Peut-on s'attendre à une sortie du prochain Zelda en 2021 ? Ou bien des nouvelles de Metroid Prime 4 ou encore de Bayonetta 3 ? Pour Shuntaro Furukawa, le mot d'ordre est patience, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Voici notre traduction du passage du compte rendu :

Notre line-up de jeux Nintendo Switch pour l'année fiscale suivante (à partir d'avril 2021) sera révélé en temps voulu. Nous avons déjà annoncé nos plans pour la sortie imminente de Super Mario 3D World + Bowser's Fury en février , qui sera suivi par Monster Hunter Rise en mars et enfin nous terminerons l'année fiscale par New Pokémon Snap en avril . Comme d'habitude nous préparons une grande variété de jeux à venir, qui conviendront à tous les types de consommateurs, pour l'année fiscale à venir.

Pas grand-chose à se mettre sous la dent à première vue, si ce n'est que Shuntaro Furukawa affirme que nous en saurons plus sur les sorties de jeux sur Nintendo Switch en 2021 très bientôt. Dans une volonté de ne pas parasiter les trois prochaines sorties à venir dans les trois prochains mois, Nintendo ne communiquera pas sur les sorties à venir plus tard cette année immédiatement. Il tient a rappeler que nous aurons tout de même un nouveau Mario en février , un nouveau Monster Hunter en mars et un nouveau Pokémon en avril . Encore un peu de patience et nous devrions en savoir plus sur les jeux à venir en 2021. Une année sous le signe des 35 ans de la licence Zelda comme nous le rappelle le premier tweet de Nintendo France en 2021.

