Bilan Financier de Nintendo - Dernier trimestre 2020 - La Nintendo Switch pulvérise de nouveaux records

Nintendo a publié ce jour son bilan financier pour le troisième trimestre de l'année fiscale en cours (soit les mois d 'octobre, novembre et décembre 2020 ) qui se termine l e 31 mars 2021 . L'occasion de confirmer que Nintendo ne connaît pas la crise. Les magasins "non essentiels" ont beau avoir été fermés à plusieurs reprises un peu partout sur la planète, les joueurs ont continué de jouer. Mieux : des personnes qui ne jouaient pas ou très peu ont découvert les jeux et notamment Animal Crossing ou encore Ring Fit., Avec près de 80 millions d'exemplaire s écoulés depuis sa sortie la Nintendo Switch continue son ascension et fait mieux que la 3DS (voire notre news dédiée). En quatre ans, la console hybride fait même mieux que la Wii ou la PS4 au même stade, ce qui lui laisse augurer encore un bel avenir.

Retrouvez ci-dessous quelques chiffres clés à retenir.

Nintendo Switch (chiffres arrêtés au 31 décembre 2020) :

Hardware :

11,57 millions de console distribuées en trois mois au cours du dernier trimestre 2020

de console distribuées en trois mois au cours du Total de Nintendo Switch distribuées en 2020 : 27,4 millions

Depuis sa sortie la Nintendo Switch totalise 79,87 millions de consoles distribuées dans le monde

de consoles distribuées dans le monde Sur les 79,87 millions de consoles, 13,53 millions sont des modèles Lite.

Software :

75,85 millions de jeux distribués en trois mois au cours du dernier trimestre 2020

de jeux distribués en trois mois au cours du Entre le 3 mars 2017 et le 31 décembre 2021 Nintendo a écoulé 532,34 millions de jeux Nintendo Switch dans le monde.

Animal Crossing : New Horizons est le jeu qui s'est le plus vendu sur le dernier trimestre (voir notre news dédiée) talonné par Mario Kart 8 Deluxe (4,42 millions en trois mois) qui n'en finit plus de faire des adeptes. D'ailleurs, d'une manière générale, les long-sellers de la Nintendo Switch ont continué de performer en 2020 et ont même fait mieux qu'en 2019 avec, par exemple, 3,64 millions d'exemplaires pour Super Mario Odyssey et 5,11 millions d'exemplaires de Zelda Breath of The Wild vendus en 2020

Ventes numériques

A noter qu'en cette année particulière de confinements à répétition, les ventes numériques (jeux, DLC et abonnement) ont connu un boum spectaculaire cette année avec une hausse de 105% d'une année sur l'autre et une part qui (entre avril et décembre 2020) représente plus de 40% des jeux vendus et un chiffre d'affaire de près de 2 milliards d'euros .!

Chiffre d'affaire et bénéfices

Quelques chiffres au troisième trimestre de l'année fiscale 2020-2021 (c'est à dire du 1er avril au 31 décembre 2020 .)

Chiffre d'affaire : 11 milliards d'euros

Bénéfice opérationnel : 4,1 milliards d'euros

Bénéfice net : 2,9 milliard d'euros

Nintendo s'attend a battre un record au niveau des bénéfices de la société avec le dernier trimestre (de l'année fiscale, du 1er janvier au 31 mars 2021 ) sachant que de gros titres sont attendus (Monster Hunter Rise, notamment) et différents bundles.

Voir aussi les chiffres précédents :

Source : Nintendo