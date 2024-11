Le cours de l'action Nintendo rebondit suite à l'annonce de la rétrocompatibilité de la Nintendo SWITCH 2

C'est la nouvelle de la semaine : Nintendo a annoncé que sa prochaine Switch qu'on nomme par facilité Nintendo SWITCH 2 (ou NS2) sera bien rétrocompatible et permettra donc non seulement de jouer à ses jeux Nintendo Switch mais aussi de retrouver son abonnement Nintendo Switch Online, et les avantages qui vont avec.

Ainsi, pour la première fois, les possesseurs de consoles Nintendo ne seront pas contraints de repartir à zéro en changeant de génération de consoles de salon, la NS2 apparaissant à la fois comme une nouvelle console et un modèle plus puissant de la console actuelle comme une plateforme perpétuelle.

Autant dire que c'était une annonce très attendue par les joueurs mais aussi, apparemment, par les marchés financiers.

En effet, alors que la veille, l'action Nintendo dévissait d'environ -4%, l'annonce de la rétrocompatiblilité lui a redonné des couleurs, si on en croit Dr Serkan Toto, avec une clôture en hausse de +5,80%.

Une annonce qui a donc rassuré les actionnaires (et les joueurs) en espérant que la "révélation" de la console, prévue d'ici mars 2025, soit à la hauteur des attentes...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Retrouvez nos articles concernant le bilan financier de Nintendo - FY 24/25 T2 ( 6 novembre 2024 )

Nintendo stock just closed up +5.80% (3:30pm Japan time on Wed) because of the confirmed backwards compatibility of the next console with the current Switch.



Investors think this is a sign Nintendo's next device will not be a risky experiment but rather a continuation. https://t.co/hB2PUkg9AF