La prochaine console de Nintendo sera bien rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch et le Nintendo Switch Online

C'était à la fois pressenti, mais aussi très attendu, le président de Nintendo Shuntaro Furukawa vient de confirmer que la console qui succédera à la Nintendo Switch sera bel et bien rétrocompatible avec les jeux Nintendo Switch et le service de jeu en ligne Nintendo Switch Online. C'est le président lui-même qui l'a confirmé au monde entier via un message sur X (anciennement Twitter) en marge de la publication du dernier bilan financier de Nintendo en date.

De quoi alimenter la théorie que cette future console sera bien une sorte de Nintendo Switch 2. Si nous devrions en savoir plus dans les prochains mois , avec un grand reveal de cette console d'ici le 31 mars prochain , ce sujet de la rétrocompatibilité sera aussi abordé plus en détail ultérieurement.

Rétrocompatibilité des jeux cartouches en plus des jeux numériques achetés sur l'eShop ? Upgrade du catalogue Nintendo Switch via des mises à jour gratuites ou payantes sur la prochaine console de Nintendo ? Les spéculations vont bon train. Que pensez-vous de cette nouvelle ?