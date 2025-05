Mario Kart World et Donkey Kong Bananza n'auraient pas pu sortir sur la première Nintendo Switch selon le président de Nintendo

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo, Shuntaro Furukawa, le président de la société, s'est adressé aux investisseurs afin de clarifier certains points.

Il a justifié la différence de puissance entre les deux modèles et expliqué que "des performances matérielles supérieures" étaient devenues indispensable si Nintendo voulait réussir à "atteindre l'un des objectifs les plus importants" de la firme, à savoir " proposer de nouvelles façons de jouer"

Shuntaro Furukawa a cherché à convaincre les actionnaires que si, à première vue, la Nintendo SWITCH 2 semblait très proche de la première Switch, en réalité le matériel et les périphériques avaient été entièrement repensés.

D'ailleurs, le président est formel : Mario Kart World et Donkey Kong Bananza n'auraient jamais pu être réalisés sur Nintendo Switch 1.

Ainsi, la puissance de la Nintendo SWITCH 2 n'aurait pas simplement servi à offrir de plus beaux graphismes mais véritablement à " proposer de nouvelles façons de jouer".

On ne sait pas si cela a un lien avec le monde ouvert de Mario Kart World ou les environnements entièrement destructibles de Donkey Kong Bananza mais pour Shuntaro Furukawa le Nintendo SWITCH 2 va permettre de proposer de nouvelles expériences de jeu, qu'il était impossible à concevoir auparavant. On ne demande qu'à le croire. Encore un peu de patience, et on pourra juger manette en main.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Source : Gamesradar