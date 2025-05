Nintendo Switch 2 : Nintendo prévoit d'écouler 15 millions de consoles au cours de sa première année

Nintendo vient de publier son dernier bilan financier. On y apprend que Nintendo prévoit de vendre près de 15 millions de Nintendo SWITCH 2 au cours de l'année fiscale en cours, auxquels s'ajoute 45 millions de jeux (sans inclure Mario Kart World vendu en pack avec la console).

Avec un chiffre d'affaires net de 1 164,9 milliards de yens , représentant une baisse de 30,3 % par rapport à l'année précédente, et un bénéfice net en baisse de 43,2 % à 278,8 milliards de yens , Nintendo devrait reprendre doucement des couleurs avec la sortie de la nouvelle console et table désormais sur un chiffre d'affaires net de 1 900 milliards de yens et un bénéfice net de 300 milliards de yens au cours de cet exercice.

Nintendo reste cependant vigilant concernant la situation des droits de douanes américains (ses prévisions incluant les taux de droits de douane US en vigueur au 10 avril 2025 ) et prévient que tout changement pourrait avoir un impact...

En attendant d'autres détails, retrouvez le bilan financier de Nintendo sur cette page et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Source : Nintendo