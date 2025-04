Nintendo Switch 2 : date officielle du lancement des précommandes aux Etats-Unis et au Canada avec une augmentation du prix des accessoires mais pas de la console

Alors que les précommandes sont ouvertes pour la Nintendo SWITCH 2 en Europe et au Japon depuis le 8 avril dernier , elles n'ont pas encore commencé aux Etats-Unis et au Canada suite aux annonces tonitruantes de surtaxes douanières de Donald Trump.

Si, finalement Donald Trump a abaissé les droits de douane frappant les importations aux Etats-Unis à 10% pour tout le monde (ou presque), ce n'est que provisoire. Dans 90 jours , les surtaxes annoncées au début du mois et visant 185 pays et territoires , devraient à priori revenir...

Par ailleurs, la Chine reste dans le viseur de la nouvelle administration américaine et fait toujours figure d'exception dans la suspension des droits de douane américains avec une surtaxe montant jusqu'à 145% (avec, tout de même une exemption sur les smartphones et les ordinateurs (mais pas sur les consoles) en provenance de Chine, taxés "seulement" à 20% ).

Evidemment, avec toutes ces surtaxes et, surtout, l'instabilité créée par les multiples annonces du président américain, le lancement, le 5 juin prochain, de la Nintendo SWITCH 2 ne pouvait pas plus mal tomber.

Malgré tout, c'est officiel : les précommandes vont finalement débuter la semaine prochaine aux Etats-Unis et au Canada dans de très nombreuses enseignes dès le 24 avril .

A priori, pas de hausse de prix constatée pour la console avec des prix conformes aux annonces initiales, soit aux Etats-Unis, 449,99 $ pour le pack contenant la Switch 2 seule et 499,99 $ pour le pack incluant la console et le nouveau Mario Kart

Le prix des jeux est aussi inchangé. Par contre, le prix des accessoires aux Etats-Unis augmente sensiblement de 5 dollars "en raison de l'évolution du marché".

Nintendo prévient d'ailleurs que "d'autres ajustements de prix pour tout produit Nintendo sont également possibles à l'avenir, en fonction de l'évolution du marché" tout en espérant que ces annonces apaiseront "l'incertitude que nos clients pourraient ressentir".

Retrouvez ci-dessous les prix de la console et de ses accessoires aux Etats-Unis au 18 avril 2025 selon le site officiel de Nintendo.

Prix ​​de détail suggéré par le fabricant - Au 18 avril 2025 Nintendo Switch 2 - 449,99 $

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World - 499,99 $

Mario Kart World - 79,99 $

Donkey Kong Bananza - 69,99 $

Manette Nintendo Switch 2 Pro - 84,99 $

Paire de Joy-Con 2 - 94,99 $

Support de charge Joy-Con 2 - 39,99 $

Sangle Joy-Con 2 - 13,99 $

Jeu de volants Joy-Con 2 - 24,99 $

Caméra Nintendo Switch 2 - 54,99 $

Station d'accueil pour Nintendo Switch 2 - 119,99 $

Étui de transport et protecteur d'écran pour Nintendo Switch 2 - 39,99 $

Étui de transport tout-en-un pour Nintendo Switch 2 - 84,99 $

Adaptateur secteur pour Nintendo Switch 2 - 34,99 $

Carte microSD Express Samsung – 256 Go pour Nintendo Switch™ 2 – 59,99 $

Pour le Canada, pas de changement de prix annoncé ni pour la console, ni pour les jeux ou les accessoires. La console seule est donc toujours annoncée au prix de 629,99 dollars canadiens et le pack avec Mario Kart est stable à 699,99 $ Retrouvez ci-dessous, les prix partagés par Nintendo Canada pour la Nintendo SWITCH 2, ses jeux et ses accessoires :

Nintendo Switch 2 – 629,99 $

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle – 699,99 $

Mario Kart World – 109,99 $

Donkey Kong Bananza – 99,99 $

Manette Pro Nintendo Switch 2 - 109,99 $

Manettes Joy-Con 2 droite et gauche - 124,99 $

Support de recharge Joy-Con 2- 49,99 $

Dragonne Joy-Con 2 - 19,99 $

Volant Joy-Con 2 (ensemble de 2) - 29,99 $

Caméra Nintendo Switch 2 - 69,99 $

Station d’accueil Nintendo Switch 2 - 154,99 $

Pochette de transport et protection d’écran Nintendo Switch 2 - 49,99 $

Pochette de transport tout-en-un Nintendo Switch 2 - 109,99 $

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 - 39,99 $

Samsung Carte microSD Express– 256 Go de Nintendo Switch™ 2 – 84,99 $

Pour mémoire, la Nintendo SWITCH, ses jeux et ses accessoires sont principalement fabriqués en Chine, au Vietnam et au Cambodge comme on peut le voir précisément sur le site officiel.

Principaux pays de production des la Nintendo SWITCH 2 et de ses accessoires

Système Nintendo Switch 2 : pays non répertorié

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : Vietnam

Joy-Con 2 (G)/(D) Bleu clair / Rouge clair : Vietnam

Manette Nintendo Switch 2 Pro : Cambodge

Caméra Nintendo Switch 2 : Vietnam

Volant Joy-Con 2 (lot de 2) : Vietnam

Étui de transport tout-en-un pour Nintendo Switch 2 : Chine

Étui de transport et protection d'écran pour Nintendo Switch 2 : Chine

Support de charge Joy-Con 2 : Chine

Joy-Con 2 (G) Bleu clair : Vietnam

Joy-Con 2 (R) Rouge clair : pays non répertorié

Dragonnes Joy-Con 2 (lot de 2) Bleu clair / Rouge clair : Vietnam

Station d'accueil Nintendo Switch 2 : Vietnam

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 : Chine

Sachant que la Chine est taxée jusqu'à 145% et que Donald Trump a annoncé vouloir taxer le Vietnam à 46% et le Cambodge à 49% , il faudra surveiller l'évolution de la situation pour voir si à terme cela aura un impact sur les prix.

Notez que du côté du store officiel de Nintendo, les précommandes sont pour le moment, toujours prévue à partir du 8 mai 2025 , toujours avec le même système de mail pour garantir aux fans la possibilité de commander la console et ses accessoires. Si cela évolue de ce côté, nous vous tiendrons au courant.

En attendant de futurs développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour rappel, la sortie de la Nintendo SWITCH 2 est prévue le 5 juin 2025

