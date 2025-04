Nintendo SWITCH 2 : une date pour le lancement des précommandes aux États-Unis et au Canada sur le store de Nintendo

Très attendue (au tournant), la Nintendo SWITCH 2 sera finalement là, le 5 juin prochain . En attendant, depuis le 8 avril , les précommandes sont ouvertes, notamment en Europe et au Japon.

Par contre, aux Etats-Unis et au Canada, elles ont été reportées suite aux annonces de surtaxes douanières de Donald Trump.

Si les fans américains et canadiens sont depuis dans l'expectative, notez que le store officiel de Nintendo indique que les précommandes devraient finalement être lancées au Canada et aux Etats-Unis, à partir du 8 mai 2025 , soit pile un mois après l'ouverture des précommandes en Europe.

Attention toutefois : comme en Europe, pour pouvoir précommander la console, ses jeux et ses accessoires , il faudra être abonné au Nintendo Switch Online (et y avoir été abonné au moins un an), avoir accepté de partager ses données de jeu et avoir au moins 50 heures de jeu au compteur. Dans ces conditions, vous aurez peut-être la chance de recevoir un mail de Nintendo qui vous donnera un accès à l'espace de vente pendant 72 heures .

Les mails seront envoyés à partir du 8 mai et une fois reçus, il ne faudra donc pas trainer pour faire ses emplettes. Ce système sera mis en place pendant un certain temps (sans plus de détails) avant que les précommandes ne soient ouvertes à tout le monde.

Pour plus d'infos, retrouvez ci-dessous la FAQ en français. Vous devriez y trouver les réponses à toutes vos questions- ou presque. Il manque en effet, une donnée importante : le prix.

Dans la foulée du Nintendo Direct du 2 avril (voir détails ICI), le prix de la console aux Etats-Unis avait été communiqué : 449,99 $ pour la console seule et 499,99 $ pour le pack incluant Mario Kart World.

A ce propos, sur le site officiel de Mario Kart WORLD, le pack Switch 2 + Mario Kart est toujours annoncé à 499,99 $ . Cependant, le fait que le prix de la console, des accessoires et des jeux ne soit plus indiqué sur le store, appelle à la prudence. Avec de nouvelles surtaxes visant notamment le Vietnam, le Cambodge et surtout la Chine (principaux pays dans laquelle la Switch 2 est fabriquée), il n'est pas exclu que le prix de la console augmente.

FAQ des précommandes de la Nintendo SWITCH 2 au Canada et aux Etats-Unis

Quand serai-je informé de mon invitation à acheter une console Nintendo SWITCH 2? Les titulaires d’un compte Nintendo aux É.-U. et au Canada, qui sont âgés de 18 ans ou plus sont admissibles pour s’enregistrer.

Le premier lot d’invitations sera envoyé à partir du 8 mai 2025, avec des lots additionnels d’invitation envoyés périodiquement par courriel jusqu’à ce que l’achat dans la boutique My Nintendo soit ouvert à tout le monde.

Les courriels d’invitation initiaux seront envoyés sur la base du premier arrivé, premier servi aux participants admissibles qui remplissent les conditions. Les invités auront 72 heures à partir du moment où ils reçoivent le courriel pour effectuer leur achat.

Les conditions de priorité sont les suivantes : À partir du 2 avril 2025, (i) vous devez avoir acheté un abonnement Nintendo Switch Online, (ii) vous devez avoir été titulaire d’un abonnement payant Nintendo Switch Online pour un minimum de 12 mois et (iii) vous devez avoir accepté de partager des données de jeu et avez au moins 50 heures de jeu. Quels moyens de paiement sont acceptés et quand dois-je payer? Le paiement complet est requis au moment du paiement final.

La boutique My Nintendo accepte les méthodes de paiement suivant : Visa, Mastercard, Google Pay et Apple Pay.

Veuillez noter que la boutique My Nintendo n’accepte pas les cartes cadeaux Nintendo eShop. Où expédiez-vous? Puis-je récupérer ma commande en magasin? Les commandes de consoles Nintendo Switch 2 seront expédiées aux É.-U. (y compris les Territoires des É.-U. et les adresses APO/FPO) ou au Canada.

L’expédition aux boîtes postales aux É.-U. et au Canada est possible.

Les commandes de la boutique My Nintendo ne peuvent pas être récupérées en magasin (y compris les boutiques Nintendo New York et SAN FRANCISCO). Quand recevrai-je ma commande Nintendo SWITCH 2? Les commandes seront expédiées après achat. Votre fenêtre d’achat sera visible dans votre courriel d’invitation et votre date approximative d’expédition sera fournie au moment de la commande.

Veuillez noter que les livraisons le jour de la sortie de la console ne sont pas garanties à cause du temps de traitement et d’expédition. Que puis-je faire pour me préparer à ma fenêtre d’achat de 72 heures? Les invitations seront envoyées depuis l’adresse courriel no-reply@noa.nintendo.com. Assurez-vous d’ajouter cette adresse courriel à votre carnet d’adresses et de consulter le dossier courrier indésirable ou promotions de votre boîte de réception.

Assurez-vous que vous pouvez vous connecter à la boutique My Nintendo en utilisant votre compte Nintendo.

Les invitations ne sont pas transférables. Vous devrez utiliser le même compte Nintendo que lors de votre inscription pour finaliser l’achat.

Assurez-vous d’avoir une méthode appropriée de paiement pour terminer l’achat. Vous aurez 72 heures à partir de la réception du courriel pour terminer l’achat et vous pouvez réessayer le paiement s’il a été refusé pendant la période d’achat possible. Si vous ne terminez pas votre achat, vos articles seront retirés de votre panier de la boutique My Nintendo à la fin de la période de 72 heures.

Pour assurer une livraison réussie et sécurisée, veuillez déterminer votre adresse d’expédition à l’avance. La mise à jour de l’adresse d’expédition ne sera plus possible après l’expédition de votre commande. Puis-je aussi acheter des jeux et des accessoires? La boutique My Nintendo aura une variété d’articles additionnels qui peuvent être inclus avec votre achat de la console Nintendo Switch 2.

Veuillez passer vos commandes d’articles désirés dans la même commande pendant votre fenêtre d’achat de 72 heures.

Limite d’une console et d’un accessoire par achat par compte Nintendo admissible pendant la période d’invitation.

Pour rappel, la sortie de la Nintendo SWITCH 2 est prévue le 5 juin 2025

