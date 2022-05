Le studio ukrainien Frogwares (The Sinking City, Sherlock Holmes...) reçoit une subvention MegaGrant d'Epic Games

Le studio ukrainien Frogwares connu notamment pour les jeux The Sinking City et Sherlock Holmes: The Devil's Daughter vient d'annoncer dans un communiqué qu'Epic Games leur avait octroyé une bourse "MegaGrant". Pour infos, les "Epic MegaGrants" sont des subventions financières qu'Epic Games accorde à "des projets créatifs, remarquables et innovants" généralement liés à l'Unreal Engine. Les subventions vont de 5 000 $ à 500 000 $ et aident les développeurs du monde entier sans contrepartie (plus d'infos sur le site d'Epic Games.)

Le studio Frogwares, situé à Kiev, traverse actuellement des moments très difficiles comme toute l'Ukraine. La guerre, qui continue à l'heure actuelle, a totalement désorganisé le studio, impactant les employés et entrainant un déficit financier. Pour autant, Frogwares essaye de continuer à fonctionner tout en restant fort et en gardant un esprit positif... Mais ce n'est pas facile. La subvention d 'Epic Games dont le montant n'a pas été révélé, arrive donc à point nommé. Le studio explique que la bourse sera utilisée notamment pour "pour relocaliser les employés dans des zones plus sûres" et aider ceux ayant déjà réussi à se mettre à l'abri à "maintenir leur stabilité financière". En attribuant aujourd'hui une Epic MegaGrant à Frogwares, Epic Games fait un geste fort de solidarité et de soutien qui devrait aider Frogwares à "rester debout", tout simplement.

Retrouvez ci-dessous la traduction du communiqué de Frogwares et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nous sommes fiers de partager que nous avons reçu un Epic MegaGrant d'Epic Games. À l'heure actuelle en Ukraine, la guerre continue. Pendant cette période, en tant que studio, nous devons nous sentir forts, maintenir un état d'esprit positif et faire tout notre possible pour que l'entreprise continue de fonctionner tout en fournissant à notre équipe le soutien dont elle a besoin. C'est pourquoi nous sommes fiers d'annoncer que nous avons reçu un Epic MegaGrant d'Epic Games. La guerre a eu un impact négatif sur nos workflows de production et a conduit à la désorganisation partielle de notre studio. Les fonds de l'Epic MegaGrant seront cruciaux pour relocaliser les employés dans des zones plus sûres et aideront ceux qui ont déménagé dans des régions reculées d'Ukraine ou dans d'autres pays de l'UE à maintenir leur stabilité financière. La guerre a également créé un déficit financier pour le studio qui a eu un impact sur notre activité. Nous avons travaillé dur ces deux derniers mois pour renouveler et maintenir les pipelines habituels, et le MegaGrant nous aidera à fournir à notre équipe des équipements spécialisés indispensables au développement de jeux et à migrer notre infrastructure de données. En bref, l'Epic MegaGrant sera utilisé pour atténuer le coup financier de la guerre et rester debout, et nous tenons à remercier Epic Games pour leur soutien pendant cette période difficile. Nous tenons également à remercier notre communauté pour tous vos aimables mots d'encouragement. Nous espérons un avenir sûr et paisible et nous sommes impatients de partager bientôt avec vous nos projets passionnants.