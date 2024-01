Nintendo SWITCH 2 : Nintendo n'est pas pressé

Nintendo a une nouvelle fois cartonné en France en 2023. Dans un article de Chloé Woitier publié par Le Figaro (que nous vous avons relayé ici) on découvre en effet qu'après près de 7 ans de commercialisation, la console hybride de Nintendo a continué à susciter l'engouement avec des ventes de jeux record, mais pas seulement. En effet, la console s'est encore extrêmement bien vendue, notamment durant la période des fêtes.

Si la Nintendo Switch s'est, malgré tout, moins vendue en 2023 qu'en 2022 avec près de 855.000 exemplaires en 2023 contre 987.000 en 2022 en France, la demande est restée forte.

Pour autant, il paraît évident que la console entame son cycle de fin... Mais selon Philippe Lavoué, président de Nintendo France, ce n'est cependant pas encore le moment d'enterrer la console :"Une console qui se vend autant au bout de 7 ans, c’est atypique ! " Pour le président de Nintendo France, la force de la Switch, "c'est le multiéquipement". Non seulement, la console attire de nouveaux joueurs mais de nombreux possesseurs de Nintendo Switch, en achètent d'autres, comme console d'appoint ou pour d'autres membres de sa famille. Résultat, sur les 132 millions de Nintendo Switch vendues dans le monde, plus de 8 millions l'ont été en France.

Alors que les rumeurs d'une Nintendo SWITCH 2 se font de plus en plus nombreuses, Philippe Lavoué ne semble pas pressé de passer à la suite et se demande même pourquoi "tout cela devrait s’arrêter du jour au lendemain ?".

C'est dans tous les cas, le défi (de taille) que Nintendo va devoir relever dans les mois à venir . Comment capitaliser sur son parc de consoles installées et sa base de joueurs tout en créant de nouvelles perspectives et une nouvelle dynamique avec une nouvelle console.

Source : Lefigaro