Nintendo domine les ventes de jeux au Japon depuis 19 ans - Top des ventes de jeux et consoles au Japon en 2023

2023 est derrière nous mais il est encore temps d'y jeter un bref regard, histoire de faire (encore) un petit bilan et de se rendre compte qu'au Japon, Nintendo a une nouvelle fois dominé le game.

Bien que vieillissante, la Nintendo Switch a été, en effet, encore une fois, la console la plus vendue de l'année sur l'Archipel d'après le dernier rapport publié par Famitsu avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus, soit 1,5 million de plus que sa "concurrente" directe la Playstation 5, pourtant en pleine ascension (ses ventes ayant doublé par rapport à 2022). Famitsu note d'ailleurs que grâce à la console de SONY mais aussi à la sortie du dernier Zelda, le marché des jeux au Japon a augmenté de façon significative pour peser à l'arrivée, 403,88 milliards de yens (contre 374,82 milliards de yens en 2022)

Ventes estimées des consoles en 2023 au Japon selon Famitsu

Nintendo Switch : 4 062 609

: PS5 : 2 587 468

: Xbox Series X/S : 141 712

: PS4 : 73 292

Toujours d'après Famitsu, le nombre total des Nintendo Switch vendues au Japon serait désormais de 31 786 656 ( et, pour, info ,le nombre total de PS5 au Japon serait de 4 964 857 de 540 107 pour la Xbox Série X|S et de 9 491 059 pour la PS4. Un carton plein, donc, du côté des consoles pour Nintendo mais aussi du côté des ventes de jeux.

Dans le top 10 des meilleures ventes de jeux de l'année au Japon, c'est en effet toujours Nintendo qui domine largement avec en tête The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom suivi de Super Mario Bros. Wonder et de Pikmin 4, trois jeux sortis en 2023. Le site Nintendo Wire rappelle que cette domination n'est pas nouvelle puisque cela fait près de 19 ans que Nintendo est majoritaire dans le top 10 des meilleures ventes de jeux au Japon, et qu'il faut donc remonter à l'époque de la PS2 pour trouver des top ou les jeux Nintendo étaient minoritaires. Qui a dit "Nintendo va mourir" ?

Top des ventes de jeux vidéo en 2023 au Japon (en physique uniquement)

(Entres parenthèses, le total des ventes au Japon).

Depuis quatre ans , le marché des jeux vidéo est en expansion au Japon même si on note une baisse des ventes de jeux en physique au profit du numérique (et des jeux gratuits). Famitsu s'attend à un "nouvel élan" en 2024 grâce à la sortie de grands jeux très attendus comme Final Fantasy VII Rebirth. 2024 marquera peut-être aussi la sortie (ou l'annonce de la sortie) de la Nintendo SWITCH 2 (nom provisoire). Un moment délicat pour Nintendo tant la firme a, jusqu'à présent, toujours eu du mal à réussir ses transitions d'une console à l'autre. Alors, Nintendo restera-t-il au sommet des charts au Japon ? Réponse dans les mois à venir.

,Lire aussi :