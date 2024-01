La France aime Mario et Zelda - Un record pour Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder

On le sait : la France aime Nintendo. La société japonaise a su s'implanter sur le marché des jeux vidéo (et au-delà) mais aussi dans le cœur des français. On le constate une nouvelle fois en découvrant quelques chiffres de ventes publiées par Le Figaro sous la plume de Chloé Woitier.

Selon, Philippe Lavoué, président de Nintendo France, 2023 a permis à la société nippone de vivre des "périodes euphorisantes".

D'abord, Super Mario Bros. Le Film a fini numéro 1 du box-office français de 2023 avec près de 7,3 millions d'entrées sur l'Hexagone. Un succès ravageur qui a littéralement boosté les ventes des jeux Mario sur Switch qui, en douze mois , ont cumulé plus de 2,7 millions de ventes dont 383 500 exemplaires pour Mario Kart 8 Deluxe, 132 500 exemplaires pour New Super Mario Bros. U Deluxe, 153 000 exemplaires pour Mario Party Superstars et pas mois de 747 000 exemplaires pour Super Mario Bros. Wonder. Le nouveau Mario 2D, sorti en octobre dernier , a d'ailleurs réalisé le meilleur démarrage d 'un jeu Mario en France.

Mais Mario n'est pas le seul héros Nintendo à avoir (sur)performé. En effet, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a réalisé plus de la moitié de ses ventes totales en un week-end, soit 500 000 exemplaires vendus pour un total en fin d'année de 978 000 exemplaires . C'est, à priori, à ce jour la meilleure performance d'un jeu Nintendo en France;

Aujourd'hui, Nintendo affirme d'ailleurs que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder sont les deux meilleures ventes de 2023 en France. Cependant, il faut noter que Nintendo se base sur les chiffres publiés par GFK, qui comptabilisent uniquement les ventes de jeux en physique, la firme japonaise se refusant toujours de publier les chiffres de ventes des jeux sur l'eShop. Il faudra donc attendre la publication de l'ensemble des données du marché des jeux vidéo en France (d'ici le mois de mars ) pour voir si l'ajout des ventes numériques bouleverse la donne.

C'est dans tous les cas, déjà, un carton plein pour Nintendo en France en 2023, d'autant plus que dans le même temps, la demande pour la console en elle-même est restée soutenue.

Liste des meilleures ventes de jeux Nintendo en 2023 publiée par Le Figaro :

Les ventes des jeux Nintendo en France en 2023 (versions physiques uniquement, source GFK) Zelda : Tears of the Kindgom : 968.000 ventes Super Mario Bros Wonder : 747.500 ventes Mario Kart 8 Deluxe : 383.500 ventes Minecraft : 230.900 ventes EA Sports FC 24 : 167.500 ventes Nintendo Switch Sports : 154.600 ventes Mario Party Superstars : 153.800 ventes Hogwarts Legacy : 153.300 ventes Animal Crossing New Horizons : 153.100 ventes New Super Mario Bros U Deluxe : 132.500 ventes

