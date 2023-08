Les ventes de la Nintendo Switch surpassent celles de la Nintendo Wii aux Etats-Unis

La Nintendo Switch est un succès mondial phénoménal. D'après Nintendo , au 30 juin dernier , la console hybride s'est vendue à 129,53 millions d'exemplaires dans le monde, dépassant les ventes à vie de la Wii qui plafonnent à 101,63 millions d'exemplaires . Et petit à petit, la dernière console de Nintendo bat des records dans tous les pays ou elle est vendue. Ainsi, en début d'année, on apprenait qu'avec 7,09 millions d'unités , la Nintendo Switch était désormais la console la plus vendue en France (voir ici).

Aujourd'hui, grâce à un rapport de la société Circana (ex NPD group) on découvre que les ventes de Nintendo Switch viennent enfin de dépasser celles de la Wii aux Etats-Unis en six ans de commercialisation (contre 10 pour la Wii). Pas de chiffres mais d'après IGN, 49 millions de Nintendo Switch auraient été vendues aux Etats-Unis (sur les 129 millions...) La console de Nintendo aurait par ailleurs encore un million d'unités à vendre pour dépasser les ventes de Xbox 360 et 5 millions pour dépasser celles de la PS2 sur le territoire américain.

Source : Nintendolife