Soul Reaver I & II Remastered : les remasters des hits de Crystal Dynamics en approche

Repérée dans les allées du Comic-Con qui se tient actuellement jusqu'à dimanche à San Diego, une petite pancarte laisse penser à l'annonce probable de Soul Reaver I & II Remastered. Pour mémoire, Legacy of Kain: Soul Reaver et sa suite Soul Reaver 2 sont des jeux d'action-aventure cultes développés par Crystal Dynamics et édités par Eidos sortis respectivement en 1999 et 2001 sur PlayStation et PS2.

La licence appartient désormais au groupe suédois Embracer Group qui regroupe de nombreux studios comme THQ Nordic, Tarsier Studio, Saber Media, Aspyr ou encore Gearbox Software. le groupe possède aussi Dark Horse, que l'on connait notamment pour ses comics.

A ce propos, pour le moment, le QR Code présent sur la pancarte près du titre Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered mène au site Dark Horse Direct.

En attendant plus de détails, n'hésitez pas à nous dire si un remaster de Soul Reaver I & II vous intéresse en commentaires.

A propos de Legacy of Kain : Soul Reaver

En tant que Raziel, traquez les ombres de Nosgoth qui s'attaquent à vos anciens frères vampires dans votre quête pour détruire votre créateur, Kain. Après avoir été trahi et exécuté par Kain, retournez à Nosgoth dans une mission épique de vengeance. Une étape importante dans l'aventure 3D. Principales caractéristiques: Nourrissez-vous des âmes de vos ennemis

Explorez le vaste monde 3D de Nosgoth avec 60 heures de jeu

Décalage en temps réel entre les plans matériels et spectraux

Chassez 5 tribus différentes de vampires meurtriers avec un arsenal d'armes mortelles au corps à corps, à projectiles et environnementales.

Plus de 100 cinématiques avec 45 minutes de voix off pour une histoire sombre et gothique

A propos de Legacy of Kain 2

Dans cette suite du titre acclamé par la critique, Legacy of Kain : Soul Reaver, reprenez le rôle de Raziel, et voyagez à travers le temps dans différentes ères du passé de Nosgoth, dans votre poursuite sans relâche de Kain. Rencontrez de nouveaux ennemis tout en découvrant les mystères entourant les anciennes races de Nosgoth, et trouvez les plans qui se trament derrière la corruption des piliers de Nosgoth et le génocide des vampires. Obtenez des améliorations pour la Soul Reaver, de nouvelles aptitudes physiques, des reliques cachées qui vous permettront d'intéragir avec l'environnement et de débloquer les sombres secrets de Nosgoth

Dévorez les âmes de nouveaux ennemis, incluant des chasseurs de vampires, des prêtres séraphéens, des esprits spectraux, et des démons venus d'une autre dimension

Immergez-vous dans un royaume gothique, comportant une architecture et des environnements détaillés, appuyés par une histoire passionante, des doublages exceptionnels, et aucun temps de chargement en jeu

Changez en temps réel entre le plan matériel et le plan spectral pour atteindre des zones précédemment inatteignables

,

Source : Resetera