Nintendo rappelle que la bave et l'urine de vos animaux de compagnie sont mauvais pour votre Nintendo Switch

A priori, c'est un grave problème... Il y a cinq ans Nintendo avait publié un message d'avertissement concernant le danger que représentaient les animaux de compagnie pour la Nintendo Switch. Faut croire que depuis, les cas se sont multipliés car Nintendo a tenu a publier à nouveau le même message d'intérêt public : soyez attentif à vos animaux; un moment d'inattention, et hop, vous retrouvez votre Switch couverte de bave ou, pire, d'urine !

On imagine facilement la scène, terrible, ou au moment de prendre sa console pour jouer, on la retrouve ruisselante de pipi de chat ! Evidemment, après, faudra pas s'étonner que la console ne fonctionne plus !

A peine l'ai-je quittée des yeux que ma Nintendo Switch s'était transformée en jouet pour animaux ! Le temps d'en prendre conscience, elle était déjà poisseuse de bave.

La salive et l'urine des animaux domestiques peuvent provoquer des dysfonctionnements dus à des dommages causés par les liquides.

Si vous avez un animal domestique, faites attention à l'endroit où vous placez votre Nintendo Switch.

En espérant que ce rappel vous évitera le pire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

