Nintendo voit le cours de ses actions chuter après l'annonce du report du prochain Zelda

Hier, Nintendo a mis fin a un suspens en officialisant le report à l'année prochaine de la sortie de Zelda BOTW 2 , la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild le hit parmi les hits de la Nintendo Switch. C'était un report que les joueurs avaient, pour beaucoup, t déjà intériorisé mais qui a eu des conséquences directes sur le cours de l'action Nintendo à la bourse de Tokyo qui a immédiatement plongé de 5,75% . Il faut comprendre que c'était l'un des plus gros jeux du catalogue de la Nintendo Switch en 2022. L'annonce de son report a donc immédiatement été sanctionnée par les marché. Il faut noter cependant que Zelda BOTW 2 est désormais attendu au printemps 2023 et qu'il peut donc encore sortir au cours de cette année fiscale qui se termine le 31 mars 2023 .

Plus d'infos sur le report et les dernières images de Zelda BOTW 2 dans notre news spéciale.

